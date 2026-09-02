As inscrições para o Vestibulinho das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) começam nesta quarta-feira (2) para o primeiro semestre de 2027. Ao todo, são mais de 89 mil vagas gratuitas em 229 unidades e classes descentralizadas do CPS (Centro Paula Souza), em diferentes regiões do estado de São Paulo.
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As oportunidades contemplam cursos do ensino médio, técnico e integrado, além de especializações técnicas de nível médio. São mais de 200 opções de formação em áreas como Gestão e Negócios, Informação e Comunicação, Controle e Processos Industriais, Ambiente e Saúde, entre outras.
Inscrições
Os interessados têm até as 20h do dia 3 de novembro para se inscrever. A taxa de participação é de R$ 50. A prova do Vestibulinho será realizada no dia 6 de dezembro.
A consulta às vagas disponíveis pode ser feita por cidade, unidade, curso e período no site oficial do vestibulinho.
Candidatos que precisam de atendimento diferenciado e PCDs (pessoas com deficiência) devem fazer a solicitação entre esta quarta-feira e 30 de setembro.
Quem pode participar
Para os cursos do ensino médio e do médio integrado ao técnico, é necessário ter concluído o ensino fundamental no momento da matrícula. Para os cursos técnicos, o candidato deve ter concluído ou estar cursando a partir da segunda série do ensino médio.
As Etecs também oferecem cursos de especialização técnica, destinados a candidatos que já concluíram o ensino médio e possuem formação técnica relacionada à área escolhida.
O processo seletivo ainda prevê pontuação acrescida para candidatos pretos e pardos e para estudantes que cursaram integralmente o ensino fundamental II em escola pública. Os benefícios podem chegar a 13% quando o candidato atende aos dois critérios.
Calendário
As inscrições seguem abertas até 3 de novembro. Os locais de prova serão divulgados em 2 de dezembro, e o exame será aplicado no dia 6.
A classificação geral e a convocação para a primeira chamada de matrícula estão previstas para 11 de janeiro de 2027.