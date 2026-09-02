As inscrições para o Vestibulinho das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) começam nesta quarta-feira (2) para o primeiro semestre de 2027. Ao todo, são mais de 89 mil vagas gratuitas em 229 unidades e classes descentralizadas do CPS (Centro Paula Souza), em diferentes regiões do estado de São Paulo.

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As oportunidades contemplam cursos do ensino médio, técnico e integrado, além de especializações técnicas de nível médio. São mais de 200 opções de formação em áreas como Gestão e Negócios, Informação e Comunicação, Controle e Processos Industriais, Ambiente e Saúde, entre outras.

Inscrições