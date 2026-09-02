O Vale do Paraíba e o Litoral Norte podem ter temporais isolados nesta quarta-feira (2), mesmo com o afastamento da frente fria que atuou sobre o estado de São Paulo. A previsão indica redução gradual das chuvas ao longo do dia, enquanto uma massa de ar seco começa a ganhar força e contribui para a queda das temperaturas, principalmente nas áreas mais atingidas pelo sistema frontal.
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Durante a madrugada, praticamente não foram registradas chuvas em São Paulo. No Vale do Paraíba, porém, a presença de umidade mantém a possibilidade de pancadas e temporais isolados ao longo desta quarta.
A maior concentração de umidade deve permanecer no Vale do Paraíba, Litoral Norte e regiões próximas à Serra do Mar, com índices entre 50% e 80%. Esse cenário favorece a formação de mais nuvens e mantém as condições para chuva localizada.
Nas áreas do leste paulista, incluindo o Vale, as temperaturas devem permanecer mais amenas, variando aproximadamente entre 18°C e 26°C. No litoral, os termômetros podem chegar a 26°C a 32°C.
Chuva acumulada
O volume de chuva registrado nas últimas 48 horas chama a atenção em diferentes cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte. Segundo os dados divulgados na previsão, São José dos Campos acumulou 91 milímetros, o maior volume entre os pontos monitorados em São Paulo.
Confira as cidades da região entre os maiores acumulados do estado:
São José dos Campos: 91 mm
Caçapava: 77 mm
Cunha: 58 mm
Pindamonhangaba: 57 mm
Taubaté: 56 mm
São Luís do Paraitinga: 55 mm
Campos do Jordão: 55 mm
São Sebastião: 54 mm
Ilhabela: 54 mm
Massa de ar seco avança
Com o afastamento da frente fria, a massa de ar seco volta a atuar sobre o território paulista. A tendência é de diminuição das chuvas e redução das temperaturas em áreas que foram mais afetadas pelo sistema frontal.
No interior do estado, o calor volta a ganhar força durante a tarde, com temperaturas entre 28°C e 34°C, podendo superar esse patamar no oeste, noroeste e norte paulista. Já no centro-norte e oeste, a umidade relativa do ar pode cair para níveis entre 25% e 40%.
Para o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, a recomendação é acompanhar as atualizações dos órgãos oficiais, principalmente devido à possibilidade de temporais isolados e às condições de chuva acumulada nas últimas horas.