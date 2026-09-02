O Vale do Paraíba e o Litoral Norte podem ter temporais isolados nesta quarta-feira (2), mesmo com o afastamento da frente fria que atuou sobre o estado de São Paulo. A previsão indica redução gradual das chuvas ao longo do dia, enquanto uma massa de ar seco começa a ganhar força e contribui para a queda das temperaturas, principalmente nas áreas mais atingidas pelo sistema frontal.

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Durante a madrugada, praticamente não foram registradas chuvas em São Paulo. No Vale do Paraíba, porém, a presença de umidade mantém a possibilidade de pancadas e temporais isolados ao longo desta quarta.