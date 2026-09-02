A Polícia Militar foi mobilizada para atendimento a uma ocorrência de violência doméstica no bairro Jardim Morumbi, na região sul de São José dos Campos.

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O caso foi registrado na terça-feira (1º), por volta das 13h, quando a vítima declarou à equipe ter sido agredida pelo companheiro, que também tentou fugir levando o filho do casal, de apenas dois anos.