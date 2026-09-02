02 de setembro de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

SJC: Homem agride companheira e tenta fugir com filho de 2 anos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Apreensões na residência do casal
Apreensões na residência do casal

A Polícia Militar foi mobilizada para atendimento a uma ocorrência de violência doméstica no bairro Jardim Morumbi, na região sul de São José dos Campos.

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O caso foi registrado na terça-feira (1º), por volta das 13h, quando a vítima declarou à equipe ter sido agredida pelo companheiro, que também tentou fugir levando o filho do casal, de apenas dois anos.

Ela relatou ainda ameaças de morte e informou que o agressor guardava na residência objetos utilizados em agressões anteriores. Durante a vistoria, foram apreendidos um facão, um simulacro rústico de arma de fogo e uma munição calibre .38.

A mulher foi encaminhada à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde os itens também foram apresentados para investigação e providências.

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