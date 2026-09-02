Receitas que atravessam gerações e carregam histórias de família podem virar livro e ainda render prêmios de até R$ 8,7 mil em São José dos Campos. Estão abertas até 11 de setembro as inscrições para a segunda edição do concurso cultural “Receitas com História, onde o amor é o ingrediente principal”.

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Uma comissão julgadora selecionará as 50 melhores receitas nos dias 14 e 15 de setembro. Serão avaliadas a criatividade, a originalidade ou a releitura de pratos clássicos, a combinação de ingredientes e a história relacionada à receita. A apresentação do prato e a foto da família também serão consideradas.