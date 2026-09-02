Receitas que atravessam gerações e carregam histórias de família podem virar livro e ainda render prêmios de até R$ 8,7 mil em São José dos Campos. Estão abertas até 11 de setembro as inscrições para a segunda edição do concurso cultural “Receitas com História, onde o amor é o ingrediente principal”.
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Uma comissão julgadora selecionará as 50 melhores receitas nos dias 14 e 15 de setembro. Serão avaliadas a criatividade, a originalidade ou a releitura de pratos clássicos, a combinação de ingredientes e a história relacionada à receita. A apresentação do prato e a foto da família também serão consideradas.
Após essa etapa, três receitas serão escolhidas como finalistas.
Os participantes serão convocados entre os dias 16 e 17 de setembro e terão os pratos avaliados por uma comissão formada pelos chefs Benê Córdoba, da Estação Coronel, Sandro Serrano, do Serranos, e Maria das Dores da Silva Santos, a Dora, da Varanda Oriente.
A final será realizada em uma edição especial do programa Manhã na Band, transmitida ao vivo da Praça de Alimentação do Shopping Jardim Oriente. Serão escolhidas três receitas vencedoras.
Premiação
As 50 primeiras receitas inscritas terão participação garantida no livro “Receitas do Shopping Jardim Oriente”, que reunirá os pratos e as histórias das famílias participantes. A publicação terá edição limitada e será distribuída aos participantes e parceiros, além de ficar disponível on-line.
O primeiro colocado receberá R$ 8,7 mil em prêmios: R$ 4 mil em vale-compras no Supermercado Shibata, R$ 4 mil em vale-compras na Shibata Casa e um jantar de família no Estação Coronel, no valor de R$ 700.
O segundo colocado ganhará R$ 4,7 mil, sendo R$ 2 mil em vale-compras no Supermercado Shibata, R$ 2 mil na Shibata Casa e um jantar de família no Varanda Oriente, avaliado em R$ 700.
Já o terceiro colocado receberá R$ 2,7 mil, divididos em R$ 1 mil em vale-compras no Supermercado Shibata, R$ 1 mil na Shibata Casa e um jantar no Serranos, no valor de R$ 700.
Como participar
Para participar, é preciso enviar a receita, contar a história por trás do prato e incluir uma foto da preparação.
As inscrições devem ser feitas pelo e-mail marketing@shoppingjardimoriente.com.br. Cada participante pode cadastrar quantas receitas quiser.