Um trecho de 2,8 quilômetros da Rodovia SP-62, conhecida como Estrada Velha Rio–São Paulo, atualmente sob responsabilidade do DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo), será municipalizado em São José dos Campos.

O segmento fica na região de Eugênio de Melo, entre os quilômetros 101 e 103+800, e liga os bairros Jardim Ipê, Itapoã e Galo Branco, além do acesso ao Residencial Righi.

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Autorização e transferência