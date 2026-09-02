Uma colisão entre dois carros resultou em dois ciclistas feridos na rodovia Rio-Santos, em Ubatuba. O acidente ocorreu por volta das 21h de terça-feira (1º), nas proximidades do Tenda Atacado.

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Os carros seguiam no mesmo sentido quando colidiram. Com o impacto, um dos veículos invadiu o acostamento e atingiu a traseira dos ciclistas.