02 de setembro de 2026
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VÍDEO: Carros colidem e ferem dois ciclistas na Rio-Santos

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Ciclista ficou em estado grave após acidente
Ciclista ficou em estado grave após acidente

Uma colisão entre dois carros resultou em dois ciclistas feridos na rodovia Rio-Santos, em Ubatuba. O acidente ocorreu por volta das 21h de terça-feira (1º), nas proximidades do Tenda Atacado.

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Os carros seguiam no mesmo sentido quando colidiram. Com o impacto, um dos veículos invadiu o acostamento e atingiu a traseira dos ciclistas.

Um deles ficou em estado grave, enquanto o outro apresentou ferimentos mais leves. Ambos foram socorridos e levados à Santa Casa.

O trânsito foi interrompido para o resgate. A dinâmica do acidente será investigada.

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