Drenagem
A Prefeitura de Taubaté vai receber R$ 3,6 milhões do governo estadual, via Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos), para duas obras de drenagem que visam ampliar a capacidade de escoamento das águas pluviais e contribuir para a redução de alagamentos em pontos críticos do município.
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Mercatau
Uma das obras será realizada perto do Mercatau, sob a Via Dutra, entre o Jardim Baronesa e a Avenida do Povo. A intervenção prevê a implantação de uma nova estrutura de drenagem, ampliando significativamente a capacidade de escoamento das águas pluviais e contribuindo para reduzir os recorrentes alagamentos naquela região. A obra é orçada em R$ 3,3 milhões, sendo R$ 3 milhões do Fehidro e R$ 333 mil do município. "A previsão é que a nova galeria seja implantada pelo método não destrutivo, sem a necessidade de abrir toda a superfície da via", afirmou a Prefeitura.
Vila Costa
A segunda obra será realizada na Avenida Cônego João Maria Raimundo da Silva, com o objetivo de ampliar a capacidade do sistema de drenagem e contribuir para o controle dos alagamentos em áreas críticas da bacia hidrográfica do Córrego do Judeu. Essa obra é orçada em R$ 690 mil, sendo R$ 620 mil do Fehidro e R$ 68 mil do município. "A obra prevê a duplicação da tubulação de drenagem existente. A ampliação permitirá aumentar a vazão do sistema e melhorar o escoamento das águas pluviais na região próxima ao shopping", explicou a Prefeitura.
Shopping
Segundo a Prefeitura, essa segunda obra "será realizada em parceria com o próprio empreendimento [o Taubaté Shopping], que já iniciou a execução de parte da estrutura dentro de sua área de estacionamento. Com a continuidade dos serviços pela Prefeitura, será possível completar o sistema de drenagem previsto para a região".