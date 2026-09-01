Drenagem

A Prefeitura de Taubaté vai receber R$ 3,6 milhões do governo estadual, via Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos), para duas obras de drenagem que visam ampliar a capacidade de escoamento das águas pluviais e contribuir para a redução de alagamentos em pontos críticos do município.

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Mercatau

Uma das obras será realizada perto do Mercatau, sob a Via Dutra, entre o Jardim Baronesa e a Avenida do Povo. A intervenção prevê a implantação de uma nova estrutura de drenagem, ampliando significativamente a capacidade de escoamento das águas pluviais e contribuindo para reduzir os recorrentes alagamentos naquela região. A obra é orçada em R$ 3,3 milhões, sendo R$ 3 milhões do Fehidro e R$ 333 mil do município. "A previsão é que a nova galeria seja implantada pelo método não destrutivo, sem a necessidade de abrir toda a superfície da via", afirmou a Prefeitura.