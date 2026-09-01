Requerimentos
Aproveitando o fato de ter maioria na Câmara de São José dos Campos, a base aliada ao governo Anderson Farias (PSD) conseguiu rejeitar nessa terça-feira (1º) um total de nove requerimentos da oposição que cobravam informações da Prefeitura.
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Base aliada
Atualmente, a base aliada é composta por 14 vereadores: Anderson Senna (PL), Claudio Apolinário (PSD), Fabião Zagueiro (PSD), Gilson Campos (PRD), Lino Bispo (PL), Marcão da Academia (PSD), Marcelo Garcia (PRD), Milton Vieira Filho (Republicanos), Rafael Pascucci (PSD), Renato Santiago (União), Rogério da Acasem (PP), Sidney Campos (PSDB), Zé Luis (PSD) e Roberto do Eleven (PSD). Eleven, que é o presidente da Câmara, vota apenas em caso de empate.
Oposição
Já a oposição é composta por sete vereadores: Amélia Naomi (PT), Carlos Abranches (Cidadania), Fernando Petiti (PSDB), Juliana Fraga (PT), Roberto Chagas (PL), Sérgio Camargo (PL) e Thomaz Henrique (PL).
Transferência
No primeiro requerimento, Chagas pedia "informações acerca de transferências de pacientes hospitalares para o município de Cruzeiro".
Programa
No segundo requerimento, Amélia pedia "informações a respeito dos relatórios e memórias de cálculo do Programa Falta Zero".
Decreto
No terceiro requerimento, Sérgio pedia "informações sobre as anulações e suplementações orçamentárias promovidas" por um decreto de agosto, "especialmente nas dotações de pessoal, obrigações patronais, terceirização de serviços, segurança pública e relações institucionais".
Capuava
No quarto requerimento, Juliana pedia "informações sobre as constantes e prolongadas interrupções no abastecimento de água que vêm afetando os moradores do bairro Capuava".
Larvicida
No quinto requerimento, Sérgio pedia informações sobre o contrato "celebrado por inexigibilidade de licitação para aquisição de larvicida biológico".
Contrato
No sexto requerimento, Sérgio pedia "informações sobre a contratação emergencial" de uma empresa "para o fornecimento de refeições à Secretaria de Saúde".
Falta Zero
No sétimo requerimento, Sérgio pedia "informações sobre a implantação, os critérios operacionais, as garantias aos usuários e o monitoramento do Programa Falta Zero na rede municipal de saúde".
Decolar
No oitavo requerimento, Abranches pedia "informações sobre o transporte dos alunos para as atividades do Programa Decolar".
Árvores
No nono requerimento, Abranches pedia "informações acerca da supressão de árvores na Rua Leopoldo Fernandes Neves, no Jardim Mariana I".
Blindagem
A rejeição de requerimentos é uma forma de blindar o governo Anderson, já que esse tipo de documento deve ser respondido obrigatoriamente em 15 dias quando aprovado em plenário. Com a rejeição, a Prefeitura não é obrigada a responder à Câmara.