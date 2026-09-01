Habitação

O governo estadual disponibilizou 421 cartas de crédito imobiliário para São José dos Campos e Taubaté, por meio do Programa Casa Paulista. O subsídio é de R$ 13 mil por família.

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Crédito

Para a região, o subsídio somará R$ 5,47 milhões. Serão R$ 2,964 milhões para seis empreendimentos em São José, que somam 228 unidades disponíveis, nos bairros Vila Amélia, Jardim Santa Inês 2 e Reserva Vale Real. Em Taubaté, serão R$ 2,509 milhões para cinco empreendimentos, que somam 193 unidades disponíveis, nos bairros Gurilândia, Parque Paduan e Santa Tereza. Confira aqui a lista dos empreendimentos.