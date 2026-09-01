01 de setembro de 2026
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CARTA DE CRÉDITO

R$ 13 mil: Estado subsidiará 421 imóveis em São José e Taubaté

Por Sessão Extra | São José dos Campos | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/SDUH
Subsídio, que somará R$ 5,47 milhões, poderá ser usado na compra de 228 residências em São José dos Campos e de 193 em Taubaté; veja a lista dos empreendimentos disponíveis e saiba como participar
Subsídio, que somará R$ 5,47 milhões, poderá ser usado na compra de 228 residências em São José dos Campos e de 193 em Taubaté; veja a lista dos empreendimentos disponíveis e saiba como participar

Habitação
O governo estadual disponibilizou 421 cartas de crédito imobiliário para São José dos Campos e Taubaté, por meio do Programa Casa Paulista. O subsídio é de R$ 13 mil por família.

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Crédito
Para a região, o subsídio somará R$ 5,47 milhões. Serão R$ 2,964 milhões para seis empreendimentos em São José, que somam 228 unidades disponíveis, nos bairros Vila Amélia, Jardim Santa Inês 2 e Reserva Vale Real. Em Taubaté, serão R$ 2,509 milhões para cinco empreendimentos, que somam 193 unidades disponíveis, nos bairros Gurilândia, Parque Paduan e Santa Tereza. Confira aqui a lista dos empreendimentos.

Condições
O benefício é destinado a famílias com renda mensal de até três salários mínimos e que irão comprar o primeiro imóvel, dentre os empreendimentos autorizados pelo governo estadual.

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