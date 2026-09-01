Autonomia

A Prefeitura de São José dos Campos afirmou que a municipalização de um trecho da Rodovia Estadual SP-62, conhecida como Estrada Velha Rio–São Paulo, na região de Eugênio de Melo, dará "maior autonomia para planejar e executar intervenções de infraestrutura, manutenção, conservação, sinalização, fiscalização e melhorias voltadas à segurança viária e à mobilidade".

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Municipalização

Em agosto, a Câmara aprovou projeto do prefeito Anderson Farias (PSD) que autoriza a municipalização de um trecho de 2,8 quilômetros entre os kms 101 e 103,8 da rodovia, que engloba os bairros Jardim Ipê, Itapoã, Galo Branco e o acesso do Residencial Righi. Esse trecho era de responsabilidade do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), do governo estadual. "Com a formalização da transferência, a área será definitivamente incorporada ao sistema viário municipal, passando a ser reconhecida como via urbana", explicou a Prefeitura.