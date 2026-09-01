Aos 15 anos, um jovem skatista está prestes a viver um dos momentos mais importantes da carreira. Eric Blutaumüller Costa foi convocado para a Seleção Brasileira de Skate na modalidade Vert e vai representar o país no Campeonato Mundial, marcado para outubro, no Paraguai.

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O atleta é de São José dos Campos e terá uma coincidência especial durante a competição: o Mundial será disputado justamente no dia de seu aniversário. A convocação é mais um passo na trajetória de Eric, que começou a treinar ainda criança e já acumula títulos nacionais em outras categorias do skate.

Jovem já foi campeão brasileiro