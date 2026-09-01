Aos 15 anos, um jovem skatista está prestes a viver um dos momentos mais importantes da carreira. Eric Blutaumüller Costa foi convocado para a Seleção Brasileira de Skate na modalidade Vert e vai representar o país no Campeonato Mundial, marcado para outubro, no Paraguai.
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O atleta é de São José dos Campos e terá uma coincidência especial durante a competição: o Mundial será disputado justamente no dia de seu aniversário. A convocação é mais um passo na trajetória de Eric, que começou a treinar ainda criança e já acumula títulos nacionais em outras categorias do skate.
Jovem já foi campeão brasileiro
Antes de chegar à Seleção Brasileira, Eric já havia se destacado em competições nacionais. O skatista foi campeão brasileiro em categorias da modalidade Park, resultado que ajudou a consolidar seu nome no cenário da modalidade.
Agora, o desafio é diferente. No Skate Vert, os atletas utilizam uma pista em formato de U, conhecida como half-pipe, para executar manobras, buscar altura e somar pontos pela qualidade e dificuldade dos movimentos.
A preparação de Eric acontece desde pequeno. Entre os locais utilizados pelo atleta para os treinamentos está o Pavilhão do Centro da Juventude, em São José dos Campos, além de outras pistas.
Convocação aumenta sonho de chegar às Olimpíadas
A presença na Seleção Brasileira também alimenta um objetivo de longo prazo. Eric espera que o Skate Vert seja incluído no programa olímpico e pretende buscar uma oportunidade de disputar os Jogos de 2032.
Aos 15 anos, o skatista encara a experiência internacional como uma oportunidade de ganhar experiência e seguir evoluindo na carreira.
A modalidade Park e o Street já fazem parte do programa olímpico, enquanto o Vert ainda busca espaço no maior evento esportivo do mundo. Por isso, a expectativa do jovem é continuar treinando e estar preparado caso a modalidade seja incorporada às Olimpíadas.
Mundial será disputado no Paraguai
A competição no Paraguai será um momento especial para o atleta, não apenas pela oportunidade de vestir a camisa da Seleção Brasileira, mas também pela coincidência com seu aniversário.
A família acompanha de perto a trajetória do jovem, que começou cedo no skate e agora terá pela frente um dos maiores desafios de sua carreira.
Para Eric, a convocação representa também a possibilidade de inspirar outros jovens a praticarem skate e esporte, mostrando que a dedicação aos treinos pode abrir caminhos para competições nacionais e internacionais.