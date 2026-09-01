01 de setembro de 2026
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LUTO

Adeus, Andreia; aos 48 anos, deixa família de luto no Vale

Por Da Redação | Santa Isabel (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Andreia Aparecida Munhoz Pereira, 48 anos
Andreia Aparecida Munhoz Pereira, 48 anos

Andreia Aparecida Munhoz Pereira, 48 anos, morreu em Santa Isabel no último sábado (29). Ela foi sepultada domingo (30), no Cemitério Brotas.

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Muito querida, Andreia deixou um grande vazio entre parentes e amigos. Até porque partiu de forma precoce e inesperada, o que aumentou na tristeza.

Nas redes sociais, muitos lamentaram a morte dela. Vladimir Aparecido desejou forças aos familiares. "Meus sentimentos a todos da família, Bruna, Daniel, Davi e entre outros", disse.

Kelly Ramalho também lamentou bastante. "Não consigo acreditar aindA,mulher guerreira, linda, cheia de vida ,maezona ,só quem conhecia Andreia Munhoz sabia tamanho do coração gigantesco q ela tinha ... meus sentimentos as filhas, genro, netinhos", escreveu.

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