Andreia Aparecida Munhoz Pereira, 48 anos, morreu em Santa Isabel no último sábado (29). Ela foi sepultada domingo (30), no Cemitério Brotas.
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Muito querida, Andreia deixou um grande vazio entre parentes e amigos. Até porque partiu de forma precoce e inesperada, o que aumentou na tristeza.
Nas redes sociais, muitos lamentaram a morte dela. Vladimir Aparecido desejou forças aos familiares. "Meus sentimentos a todos da família, Bruna, Daniel, Davi e entre outros", disse.
Kelly Ramalho também lamentou bastante. "Não consigo acreditar aindA,mulher guerreira, linda, cheia de vida ,maezona ,só quem conhecia Andreia Munhoz sabia tamanho do coração gigantesco q ela tinha ... meus sentimentos as filhas, genro, netinhos", escreveu.