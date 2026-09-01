O São José Basketball terá um reforço importante para o início da disputa das quartas de final do Campeonato Paulista. O armador norte-americano Manny Payton teve sua inscrição finalizada junto à Federação Paulista de Basquete e está à disposição do técnico Cristiano Ahmed para o confronto contra o Mogi Basquete, na próxima quinta-feira (3).

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Em São José dos Campos, o primeiro jogo da série entre São José Basketball e Mogi Basquete será disputado no Ginásio Linneu de Moura. A partida, inicialmente marcada para as 19h30, teve o horário antecipado para as 19h, por solicitação da transmissão.