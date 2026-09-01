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BASQUETE

Manny Payton é regularizado e reforça São José nas quartas

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Manny Payton
Manny Payton

O São José Basketball terá um reforço importante para o início da disputa das quartas de final do Campeonato Paulista. O armador norte-americano Manny Payton teve sua inscrição finalizada junto à Federação Paulista de Basquete e está à disposição do técnico Cristiano Ahmed para o confronto contra o Mogi Basquete, na próxima quinta-feira (3).

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Em São José dos Campos, o primeiro jogo da série entre São José Basketball e Mogi Basquete será disputado no Ginásio Linneu de Moura. A partida, inicialmente marcada para as 19h30, teve o horário antecipado para as 19h, por solicitação da transmissão.

Com a documentação regularizada, Manny Payton passa a ser mais uma opção para Cristiano Ahmed na busca por uma vaga nas semifinais do Campeonato Paulista. O armador norte-americano poderá fazer sua estreia justamente em um confronto decisivo, diante de um adversário tradicional do basquete paulista.

O duelo entre São José Basketball e Mogi Basquete abre a série de quartas de final e coloca frente a frente duas equipes em busca de avançar na competição estadual. O primeiro encontro será em casa, e o time joseense aposta no apoio da torcida no Ginásio Linneu de Moura para largar em vantagem.

Os ingressos para a partida já estão disponíveis para compra antecipada pela internet, no site oficial da plataforma de vendas:

A bola sobe às 19h desta quinta-feira (3), no Ginásio Linneu de Moura, para o primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paulista. Neste link, é possível comprar os bilhetes: Ingressos para São José Basketball x Mogi Basquete

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