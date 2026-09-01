Um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira (1º), no bairro Imaculada, em Taubaté.

Segundo a Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais), equipes realizavam uma ação voltada ao combate ao tráfico de drogas na região quando abordaram o suspeito.

Durante a identificação e consulta aos sistemas policiais, os agentes constataram que havia contra ele um mandado de prisão relacionado a um processo por tráfico de drogas.