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TRÁFICO

Foragido por tráfico de drogas é preso pela Deic em Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Tráfico em Taubaté
Tráfico em Taubaté

Um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira (1º), no bairro Imaculada, em Taubaté.

Segundo a Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais), equipes realizavam uma ação voltada ao combate ao tráfico de drogas na região quando abordaram o suspeito.

Durante a identificação e consulta aos sistemas policiais, os agentes constataram que havia contra ele um mandado de prisão relacionado a um processo por tráfico de drogas.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o crime que deu origem ao processo teria ocorrido no próprio bairro Imaculada, mesmo local onde o homem foi localizado nesta terça-feira.

O procurado foi detido e encaminhado para os procedimentos de polícia judiciária. Ele permanece à disposição da Justiça.

A ocorrência foi registrada pela Deic de Taubaté como captura de procurado por tráfico de drogas.

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