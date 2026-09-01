Um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira (1º), no bairro Imaculada, em Taubaté.
Segundo a Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais), equipes realizavam uma ação voltada ao combate ao tráfico de drogas na região quando abordaram o suspeito.
Durante a identificação e consulta aos sistemas policiais, os agentes constataram que havia contra ele um mandado de prisão relacionado a um processo por tráfico de drogas.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, o crime que deu origem ao processo teria ocorrido no próprio bairro Imaculada, mesmo local onde o homem foi localizado nesta terça-feira.
O procurado foi detido e encaminhado para os procedimentos de polícia judiciária. Ele permanece à disposição da Justiça.
A ocorrência foi registrada pela Deic de Taubaté como captura de procurado por tráfico de drogas.