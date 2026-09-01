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ACIDENTE

Adeus, Fabrício: vítima de acidente em Taubaté é identificada

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Acidente em rodovia da região
Acidente em rodovia da região

Foi identificado como Fabrício Ferreira Biacchi, de 45 anos, o motorista que morreu em uma colisão frontal entre um carro e um caminhão na tarde desta segunda-feira (31), na Rodovia SP-62, em Taubaté.

O acidente aconteceu na altura do km 115,2, na região do bairro Industrial. Fabrício dirigia um Fiat Bravo quando ocorreu a batida com um caminhão que seguia no sentido contrário.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na Delegacia Seccional de Taubaté, o motorista do caminhão relatou à polícia que o carro conduzido por Fabrício teria perdido o controle em uma curva, invadido a faixa contrária e atingido o veículo de carga de frente.

Os policiais que atenderam a ocorrência, no entanto, não presenciaram o momento da colisão e encontraram os veículos já nas posições finais após o impacto. Dessa forma, a dinâmica inicial apresentada no registro é baseada no relato do caminhoneiro e ainda deverá ser apurada.

Ainda conforme o boletim, havia chuva intensa na região no momento do acidente. A ocorrência menciona como uma das possibilidades a perda de controle do automóvel em razão de aquaplanagem.

Equipes do Corpo de Bombeiros e atendimento médico estiveram no local, mas Fabrício Ferreira Biacchi morreu antes de ser socorrido.

O motorista do caminhão realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool. A Polícia Civil informou ainda que não foram constatadas irregularidades nos veículos ou nos condutores durante as verificações realizadas.

Não foram encontradas testemunhas presenciais nem imagens de câmeras que registrassem o momento do acidente.

A ocorrência foi registrada inicialmente como homicídio culposo na direção de veículo automotor. O caminhoneiro não foi preso em flagrante e o caso seguirá sob investigação para esclarecer as circunstâncias da colisão.

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