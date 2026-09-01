Foi identificado como Fabrício Ferreira Biacchi, de 45 anos, o motorista que morreu em uma colisão frontal entre um carro e um caminhão na tarde desta segunda-feira (31), na Rodovia SP-62, em Taubaté.
O acidente aconteceu na altura do km 115,2, na região do bairro Industrial. Fabrício dirigia um Fiat Bravo quando ocorreu a batida com um caminhão que seguia no sentido contrário.
Segundo o boletim de ocorrência registrado na Delegacia Seccional de Taubaté, o motorista do caminhão relatou à polícia que o carro conduzido por Fabrício teria perdido o controle em uma curva, invadido a faixa contrária e atingido o veículo de carga de frente.
Os policiais que atenderam a ocorrência, no entanto, não presenciaram o momento da colisão e encontraram os veículos já nas posições finais após o impacto. Dessa forma, a dinâmica inicial apresentada no registro é baseada no relato do caminhoneiro e ainda deverá ser apurada.
Ainda conforme o boletim, havia chuva intensa na região no momento do acidente. A ocorrência menciona como uma das possibilidades a perda de controle do automóvel em razão de aquaplanagem.
Equipes do Corpo de Bombeiros e atendimento médico estiveram no local, mas Fabrício Ferreira Biacchi morreu antes de ser socorrido.
O motorista do caminhão realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool. A Polícia Civil informou ainda que não foram constatadas irregularidades nos veículos ou nos condutores durante as verificações realizadas.
Não foram encontradas testemunhas presenciais nem imagens de câmeras que registrassem o momento do acidente.
A ocorrência foi registrada inicialmente como homicídio culposo na direção de veículo automotor. O caminhoneiro não foi preso em flagrante e o caso seguirá sob investigação para esclarecer as circunstâncias da colisão.