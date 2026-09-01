Foi identificado como Fabrício Ferreira Biacchi, de 45 anos, o motorista que morreu em uma colisão frontal entre um carro e um caminhão na tarde desta segunda-feira (31), na Rodovia SP-62, em Taubaté.

O acidente aconteceu na altura do km 115,2, na região do bairro Industrial. Fabrício dirigia um Fiat Bravo quando ocorreu a batida com um caminhão que seguia no sentido contrário.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na Delegacia Seccional de Taubaté, o motorista do caminhão relatou à polícia que o carro conduzido por Fabrício teria perdido o controle em uma curva, invadido a faixa contrária e atingido o veículo de carga de frente.