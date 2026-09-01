Fundada em São José dos Campos, a DM ampliou em 5% sua presença no varejo do Vale do Paraíba nos últimos 12 meses. A empresa passou de 382 para 401 lojas parceiras na região entre julho de 2025 e julho de 2026, reforçando a atuação no mercado local.
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As lojas estão distribuídas por 54 redes ativas, principalmente nos setores de supermercados, farmácias, postos de combustíveis e construção. Esses segmentos concentram mais de 74% dos estabelecimentos parceiros da empresa no Vale.
São José dos Campos, Taubaté e Jacareí formam o principal eixo de atuação da DM na região, reunindo 63% das redes parceiras. No primeiro semestre deste ano, as vendas realizadas com cartões da empresa nos estabelecimentos credenciados do Vale ultrapassaram R$ 140 milhões.
A expansão regional ocorre em meio ao crescimento da operação da DM em outras áreas de crédito. Além dos cartões private label e do cartão DM Visa, a empresa oferece produtos como empréstimo pessoal, crédito consignado, Pix parcelado e microcrédito.
Entre janeiro e julho de 2026, esses novos produtos movimentaram mais de R$ 1 bilhão, segundo dados divulgados pela própria companhia.
Funcionários vivem no Vale
A ligação da DM com a região também aparece no quadro de funcionários. Dos mais de 1.400 colaboradores da empresa, cerca de 40% são moradores do Vale do Paraíba, principalmente de São José dos Campos, Jacareí e Caçapava.
Os profissionais da região estão concentrados em áreas como atendimento ao cliente, comercial, tecnologia, produtos e dados.
Campanha ganha espaço
A expansão da presença da DM no Vale será acompanhada por uma nova etapa da campanha publicitária "DM Resolve" no segundo semestre de 2026.
A estratégia prevê ações em meios digitais e tradicionais, com maior presença em São José dos Campos, Taubaté, Jacareí e Guaratinguetá, além de publicidade nas principais rodovias da região.
A campanha utiliza situações do cotidiano para apresentar os diferentes produtos de crédito oferecidos pela empresa. Em 2026, a ação teve participação do humorista Sérgio Mallandro e recebeu premiações na etapa nacional e regional do FestVideo.
Apesar do reforço na publicidade, o avanço da DM na região está ligado principalmente ao aumento da rede de estabelecimentos parceiros e à expansão dos serviços financeiros oferecidos pela empresa.
Investimento no esporte
A atuação da companhia no Vale também inclui investimentos em projetos esportivos. Desde 2019, o programa Dedica Mais apoia equipes de base, atletas de alto rendimento e esportistas individuais de São José dos Campos.
De acordo com a empresa, mais de 61 projetos já foram contemplados e cerca de 2.500 atletas e paratletas foram beneficiados.
Para 2026, a previsão é de mais de R$ 10 milhões destinados a projetos esportivos na região.