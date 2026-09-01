Fundada em São José dos Campos, a DM ampliou em 5% sua presença no varejo do Vale do Paraíba nos últimos 12 meses. A empresa passou de 382 para 401 lojas parceiras na região entre julho de 2025 e julho de 2026, reforçando a atuação no mercado local.

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As lojas estão distribuídas por 54 redes ativas, principalmente nos setores de supermercados, farmácias, postos de combustíveis e construção. Esses segmentos concentram mais de 74% dos estabelecimentos parceiros da empresa no Vale.