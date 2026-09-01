O 3º Festival e Concurso de Sambas Autorais “Lua & Rodrigo – Samba é Reza” vai homenagear o centenário de Bezerra da Silva em Caraguatatuba. As inscrições vão até 30 de outubro para selecionar obras autorais que poderão ser premiadas com até R$ 2 mil.
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O evento e inscrições
O evento será realizado entre 27 e 29 de novembro de 2026 e terá uma programação voltada ao samba de raiz e à valorização de compositores do Litoral Norte.
A homenagem antecede as comemorações dos 100 anos do sambista, que serão celebradas em 23 de fevereiro de 2027. A etapa competitiva será realizada no sábado, 28 de novembro.
Cada compositor ou parceria poderá inscrever um samba autoral inédito por meio de formulário on-line até 30 de outubro ou até o limite de 25 inscritos.
O evento contará ainda com a participação de compositores do clássico “Compositores de Verdade”, lançado por Bezerra da Silva em 1986, no álbum “Alô Malandragem, Maloca o Flagrante”.
Selecionados e premiação
Os selecionados e a ordem das apresentações serão divulgados em 10 de novembro.
Haverá premiação em dinheiro para os três primeiros colocados. O vencedor receberá R$ 2 mil, enquanto o segundo colocado receberá R$ 1,5 mil e o terceiro, R$ 1 mil.
Todas as regras estão definidas no edital, que pode ser consultado pelos interessados.