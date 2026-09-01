O 3º Festival e Concurso de Sambas Autorais “Lua & Rodrigo – Samba é Reza” vai homenagear o centenário de Bezerra da Silva em Caraguatatuba. As inscrições vão até 30 de outubro para selecionar obras autorais que poderão ser premiadas com até R$ 2 mil.

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O evento e inscrições

O evento será realizado entre 27 e 29 de novembro de 2026 e terá uma programação voltada ao samba de raiz e à valorização de compositores do Litoral Norte.