Moradores de diferentes regiões de São José dos Campos enfrentaram falta de água e intermitência no abastecimento ao longo desta segunda-feira (31). O problema, provocado por quedas consecutivas de energia elétrica, continuou sendo relatado até a noite em alguns bairros da cidade.
Segundo a Sabesp, as oscilações no fornecimento de energia registradas durante a manhã afetaram o funcionamento da Estação de Tratamento de Água. Sem eletricidade, o sistema de bombeamento ficou comprometido, prejudicando a distribuição de água.
Inicialmente, a companhia informou que as regiões mais afetadas poderiam ser o Centro e a Zona Norte. No entanto, moradores de outros pontos da cidade também relataram problemas. No Jardim Oriente, na Zona Sul, por exemplo, houve relato de residência sem água desde o meio-dia e ainda sem normalização durante a noite.
De acordo com a Sabesp, o fornecimento de energia foi restabelecido pela concessionária às 11h40. Mesmo assim, as oscilações afetaram equipamentos essenciais para a retomada das operações.
A Estação de Tratamento de Água voltou a funcionar por volta das 16h30. A partir daí, o sistema começou a ser recuperado gradualmente, mas alguns bairros continuaram apresentando intermitência no abastecimento ao longo da noite.
A normalização pode ocorrer de forma progressiva, conforme os reservatórios e a rede de distribuição recuperam os níveis necessários para atender todas as regiões afetadas.