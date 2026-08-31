Moradores de diferentes regiões de São José dos Campos enfrentaram falta de água e intermitência no abastecimento ao longo desta segunda-feira (31). O problema, provocado por quedas consecutivas de energia elétrica, continuou sendo relatado até a noite em alguns bairros da cidade.

Segundo a Sabesp, as oscilações no fornecimento de energia registradas durante a manhã afetaram o funcionamento da Estação de Tratamento de Água. Sem eletricidade, o sistema de bombeamento ficou comprometido, prejudicando a distribuição de água.

Inicialmente, a companhia informou que as regiões mais afetadas poderiam ser o Centro e a Zona Norte. No entanto, moradores de outros pontos da cidade também relataram problemas. No Jardim Oriente, na Zona Sul, por exemplo, houve relato de residência sem água desde o meio-dia e ainda sem normalização durante a noite.