31 de agosto de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PROBLEMA

Falta de água atinge bairros de São José nesta segunda; entenda

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Bairros ficaram sem água em São José
Bairros ficaram sem água em São José

Moradores de diferentes regiões de São José dos Campos enfrentaram falta de água e intermitência no abastecimento ao longo desta segunda-feira (31). O problema, provocado por quedas consecutivas de energia elétrica, continuou sendo relatado até a noite em alguns bairros da cidade.

Segundo a Sabesp, as oscilações no fornecimento de energia registradas durante a manhã afetaram o funcionamento da Estação de Tratamento de Água. Sem eletricidade, o sistema de bombeamento ficou comprometido, prejudicando a distribuição de água.

Inicialmente, a companhia informou que as regiões mais afetadas poderiam ser o Centro e a Zona Norte. No entanto, moradores de outros pontos da cidade também relataram problemas. No Jardim Oriente, na Zona Sul, por exemplo, houve relato de residência sem água desde o meio-dia e ainda sem normalização durante a noite.

De acordo com a Sabesp, o fornecimento de energia foi restabelecido pela concessionária às 11h40. Mesmo assim, as oscilações afetaram equipamentos essenciais para a retomada das operações.

A Estação de Tratamento de Água voltou a funcionar por volta das 16h30. A partir daí, o sistema começou a ser recuperado gradualmente, mas alguns bairros continuaram apresentando intermitência no abastecimento ao longo da noite.

A normalização pode ocorrer de forma progressiva, conforme os reservatórios e a rede de distribuição recuperam os níveis necessários para atender todas as regiões afetadas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários