Um bebê de 1 ano e 11 meses morreu nesta segunda-feira (31) após ser encontrado dentro de um balde com água. A criança foi localizada inconsciente e levada às pressas para uma unidade de saúde, onde uma equipe médica tentou realizar procedimentos de reanimação.
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O caso aconteceu em Acari, no Rio Grande do Norte. Segundo a Polícia Civil do estado, a mãe levou o filho para a Unidade Básica de Saúde 1, no bairro Petrópolis, por volta das 9h. Aos profissionais de saúde, ela relatou que havia encontrado o menino dentro do recipiente.
Equipe tentou reanimar a criança
Assim que o bebê chegou à unidade, os profissionais iniciaram os procedimentos de emergência para tentar reanimá-lo. Uma equipe do pronto-socorro municipal também foi acionada para auxiliar no atendimento.
Apesar dos esforços, a criança não resistiu e morreu na unidade de saúde.
Após a confirmação da morte, o corpo foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO). Exames deverão ajudar a determinar oficialmente a causa da morte.
Polícia isola casa onde bebê foi encontrado
A residência onde o menino estava foi isolada pela Polícia Civil para preservar o local e permitir a realização da perícia.
A Polícia Científica deverá analisar o imóvel e reunir elementos que possam esclarecer o que aconteceu. Um dos pontos que serão avaliados é o próprio balde onde a criança foi encontrada.
De acordo com a Polícia Civil, o recipiente teria capacidade aproximada de 20 litros. A informação, porém, ainda deverá ser confirmada pelos peritos durante os trabalhos no local.
Investigação tenta esclarecer o que aconteceu
Até o momento, não há uma conclusão oficial sobre a causa da morte do bebê. A definição dependerá dos exames realizados pelo SVO e dos resultados da perícia.
A Polícia Civil também deverá reconstruir os momentos que antecederam o episódio e esclarecer como a criança acabou dentro do balde.
A investigação está em andamento e deverá apurar todas as circunstâncias relacionadas à morte do menino.