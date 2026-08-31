Um bebê de 1 ano e 11 meses morreu nesta segunda-feira (31) após ser encontrado dentro de um balde com água. A criança foi localizada inconsciente e levada às pressas para uma unidade de saúde, onde uma equipe médica tentou realizar procedimentos de reanimação.

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O caso aconteceu em Acari, no Rio Grande do Norte. Segundo a Polícia Civil do estado, a mãe levou o filho para a Unidade Básica de Saúde 1, no bairro Petrópolis, por volta das 9h. Aos profissionais de saúde, ela relatou que havia encontrado o menino dentro do recipiente.

Equipe tentou reanimar a criança