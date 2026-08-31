Dois dias após o assassinato do cabo da Polícia Militar Paulo Roberto Lima Pereira, de 44 anos, outro PM de folga foi vítima de uma tentativa de assalto na Grande São Paulo. O policial estava acompanhado da esposa quando foi abordado por criminosos e acabou baleado durante a ação.

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O caso aconteceu na tarde deste domingo (30), na altura do km 102 da Rodovia Presidente Dutra, em Arujá, na Grande São Paulo. Segundo as informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), cinco homens que estavam em três motocicletas participaram da abordagem.

PM entrega moto, mas é baleado