Dois dias após o assassinato do cabo da Polícia Militar Paulo Roberto Lima Pereira, de 44 anos, outro PM de folga foi vítima de uma tentativa de assalto na Grande São Paulo. O policial estava acompanhado da esposa quando foi abordado por criminosos e acabou baleado durante a ação.
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O caso aconteceu na tarde deste domingo (30), na altura do km 102 da Rodovia Presidente Dutra, em Arujá, na Grande São Paulo. Segundo as informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), cinco homens que estavam em três motocicletas participaram da abordagem.
PM entrega moto, mas é baleado
De acordo com as informações sobre a ocorrência, os criminosos anunciaram o assalto e o policial entregou a motocicleta. Mesmo após a entrega do veículo, porém, um dos assaltantes atirou contra o PM.
O disparo não foi fatal. Ferido, o policial conseguiu reagir e sacar a arma para proteger a própria vida e a da esposa.
Durante a reação, ele atirou contra um dos criminosos. O suspeito foi atingido e morreu no local.
Os outros quatro integrantes do grupo abandonaram a motocicleta do policial e fugiram. Até o momento, eles não haviam sido localizados.
A PRF informou que foi acionada às 14h41 para atender a ocorrência. Durante o atendimento, os agentes apreenderam a arma utilizada pelo criminoso morto. O armamento foi encaminhado para perícia.
O caso foi registrado como homicídio, legítima defesa e roubo de veículo. A investigação ficará sob responsabilidade da Delegacia de Arujá, que deverá trabalhar para identificar e localizar os demais envolvidos.
Estado de saúde do policial
O estado de saúde do PM baleado não foi informado. A princípio, a esposa dele não foi atingida pelos disparos.
A ocorrência aconteceu apenas dois dias depois da morte de outro policial militar durante um assalto na capital paulista.