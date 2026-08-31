Um homem ainda não identificado ficou gravemente ferido após uma perseguição policial terminar em uma colisão contra uma viatura da Polícia Militar, na noite de domingo (30), em Taubaté. Segundo o boletim de ocorrência, durante a tentativa de abordagem, um policial chegou a efetuar um disparo de arma de fogo, mas afirmou que o tiro não atingiu o suspeito nem a motocicleta.

O caso aconteceu na Estrada Municipal Professor Doutor José Luís Cembranelli, conhecida como Estrada das Sete Voltas, na região do bairro Três Marias.

De acordo com o registro da Polícia Civil, equipes da Polícia Militar receberam informações, por meio do monitoramento eletrônico e da rede de rádio, de que uma motocicleta Yamaha Lander preta, que havia sido furtada anteriormente, circulava pela região.