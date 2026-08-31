31 de agosto de 2026
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ACIDENTE

Homem fica gravemente ferido após batida com viatura em Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
Da redação
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Reprodução
Homem ficou ferido
Homem ficou ferido

Um homem ainda não identificado ficou gravemente ferido após uma perseguição policial terminar em uma colisão contra uma viatura da Polícia Militar, na noite de domingo (30), em Taubaté. Segundo o boletim de ocorrência, durante a tentativa de abordagem, um policial chegou a efetuar um disparo de arma de fogo, mas afirmou que o tiro não atingiu o suspeito nem a motocicleta.

O caso aconteceu na Estrada Municipal Professor Doutor José Luís Cembranelli, conhecida como Estrada das Sete Voltas, na região do bairro Três Marias.

De acordo com o registro da Polícia Civil, equipes da Polícia Militar receberam informações, por meio do monitoramento eletrônico e da rede de rádio, de que uma motocicleta Yamaha Lander preta, que havia sido furtada anteriormente, circulava pela região.

Os policiais iniciaram buscas e localizaram o veículo. Ainda segundo o boletim, o motociclista teria fugido em alta velocidade, inclusive trafegando pela contramão.

Durante o acompanhamento, uma equipe policial se posicionou na via para tentar realizar a abordagem. Um dos policiais relatou que desembarcou da viatura e que o motociclista seguiu em sua direção, colocando sua integridade física em risco.

Nesse momento, o PM efetuou um disparo com uma pistola calibre .40. Conforme a versão apresentada pelo policial e corroborada por outro PM que presenciou a ocorrência, o tiro não atingiu o motociclista, a moto ou qualquer outro objeto.

Na sequência, segundo a Polícia Civil, o suspeito continuou em alta velocidade e acabou atingindo a traseira de uma viatura da Polícia Militar nas proximidades de um guard-rail. Com o impacto, ele foi arremessado ao chão.

O boletim também relata que, antes da colisão, o homem teria arremessado o capacete que utilizava contra uma das viaturas e passou a conduzir a motocicleta sem o equipamento de proteção. Nenhum policial ficou ferido.

O suspeito foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Taubaté. No momento em que a ocorrência foi registrada, ele estava desacordado, com traumatismo cranioencefálico e lesões nos membros inferiores. Por causa do estado de saúde, não foi possível identificá-lo nem colher sua versão sobre o ocorrido.

Ainda conforme o boletim, com o homem foram encontrados a motocicleta, um telefone celular, um capacete, uma tesoura e um maço de cigarros.

A proprietária do veículo informou à Polícia Civil que a motocicleta, o celular e o capacete haviam sido furtados de sua residência. Ela reconheceu os objetos recuperados, que posteriormente foram devolvidos.

Diante dos elementos reunidos, o delegado responsável pelo caso determinou a prisão em flagrante do suspeito por furto simples. Ele permaneceu internado no Hospital Regional de Taubaté sob custódia policial.

A Polícia Civil também determinou a coleta das impressões digitais do homem para tentar identificá-lo. A arma utilizada pelo policial militar foi apreendida e encaminhada para perícia.

O boletim ainda registra ocorrências relacionadas a dano ao patrimônio público, recuperação de veículo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

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