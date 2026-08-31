Um homem ainda não identificado ficou gravemente ferido após uma perseguição policial terminar em uma colisão contra uma viatura da Polícia Militar, na noite de domingo (30), em Taubaté. Segundo o boletim de ocorrência, durante a tentativa de abordagem, um policial chegou a efetuar um disparo de arma de fogo, mas afirmou que o tiro não atingiu o suspeito nem a motocicleta.
O caso aconteceu na Estrada Municipal Professor Doutor José Luís Cembranelli, conhecida como Estrada das Sete Voltas, na região do bairro Três Marias.
De acordo com o registro da Polícia Civil, equipes da Polícia Militar receberam informações, por meio do monitoramento eletrônico e da rede de rádio, de que uma motocicleta Yamaha Lander preta, que havia sido furtada anteriormente, circulava pela região.
Os policiais iniciaram buscas e localizaram o veículo. Ainda segundo o boletim, o motociclista teria fugido em alta velocidade, inclusive trafegando pela contramão.
Durante o acompanhamento, uma equipe policial se posicionou na via para tentar realizar a abordagem. Um dos policiais relatou que desembarcou da viatura e que o motociclista seguiu em sua direção, colocando sua integridade física em risco.
Nesse momento, o PM efetuou um disparo com uma pistola calibre .40. Conforme a versão apresentada pelo policial e corroborada por outro PM que presenciou a ocorrência, o tiro não atingiu o motociclista, a moto ou qualquer outro objeto.
Na sequência, segundo a Polícia Civil, o suspeito continuou em alta velocidade e acabou atingindo a traseira de uma viatura da Polícia Militar nas proximidades de um guard-rail. Com o impacto, ele foi arremessado ao chão.
O boletim também relata que, antes da colisão, o homem teria arremessado o capacete que utilizava contra uma das viaturas e passou a conduzir a motocicleta sem o equipamento de proteção. Nenhum policial ficou ferido.
O suspeito foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Taubaté. No momento em que a ocorrência foi registrada, ele estava desacordado, com traumatismo cranioencefálico e lesões nos membros inferiores. Por causa do estado de saúde, não foi possível identificá-lo nem colher sua versão sobre o ocorrido.
Ainda conforme o boletim, com o homem foram encontrados a motocicleta, um telefone celular, um capacete, uma tesoura e um maço de cigarros.
A proprietária do veículo informou à Polícia Civil que a motocicleta, o celular e o capacete haviam sido furtados de sua residência. Ela reconheceu os objetos recuperados, que posteriormente foram devolvidos.
Diante dos elementos reunidos, o delegado responsável pelo caso determinou a prisão em flagrante do suspeito por furto simples. Ele permaneceu internado no Hospital Regional de Taubaté sob custódia policial.
A Polícia Civil também determinou a coleta das impressões digitais do homem para tentar identificá-lo. A arma utilizada pelo policial militar foi apreendida e encaminhada para perícia.
O boletim ainda registra ocorrências relacionadas a dano ao patrimônio público, recuperação de veículo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.