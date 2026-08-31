LUIZ CARLOS DE FREITAS
Idade: 72
Data de falecimento: 31/08/2026
Velório:
URBAM SALA 6 - 01/09/2026 das 06:00 às 10:30
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 01/09/2026 10:00
ARIOSVALDO DOS SANTOS
Idade: 81
Data de falecimento: 31/08/2026
Velório:
DIRETO
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 01/09/2026 08:30
MAISA MAGALHÃES QUINA
Idade: 29
Data de falecimento: 30/08/2026
Velório:
OUTRAS CIDADES
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 31/08/2026 16:30
MARIA BERNARDETE CONCEIÇÃO NASCIMENTO
Idade: 77
Data de falecimento: 31/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 31/08/2026 16:30
ANA MARIA DE ALMEIDA MATOS
Idade: 78
Data de falecimento: 30/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 31/08/2026 16:30
DIVINO ROBERTO DE PAULA
Idade: 72
Data de falecimento: 31/08/2026
Velório:
VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP
Sepultamento:
CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC - 31/08/2026 16:00
FRANCISCA SILVERIO GOMES CAINÊ
Idade: 78
Data de falecimento: 31/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 31/08/2026 16:00
LAÉRCIO DIAS GUIOMAR
Idade: 76
Data de falecimento: 31/08/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 31/08/2026 das 09:00 às 16:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 31/08/2026 16:00
ESTER FARIA MORETO
Idade: 81
Data de falecimento: 30/08/2026
Velório:
URBAM SALA 3 - 31/08/2026 das 09:00 às 15:00
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 31/08/2026 15:00
LEANDRO PRAXEDES DA SILVA
Idade: 35
Data de falecimento: 30/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 31/08/2026 14:00
JOSE DOMINGOS MIRANDA
Idade: 70
Data de falecimento: 30/08/2026
Velório:
OUTRAS CIDADES
Sepultamento:
CEM.MUN.SÃO FRANCISCO DE ASSIS/PARATY-RJ - 31/08/2026 13:00
CONCEIÇÃO NASCIMENTO DOS SANTOS
Idade: 78
Data de falecimento: 30/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 31/08/2026 11:00
MARIA AUGUSTA SACHSE
Idade: 76
Data de falecimento: 30/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 31/08/2026 11:00
AGOSTINHO GARCIA
Idade: 81
Data de falecimento: 30/08/2026
Velório:
DIRETO
Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 31/08/2026 10:00
AMANDO FERREIRA DOS ANJOS
Idade: 0
Data de falecimento: 30/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento:
CEM.MUN.SAO BENTO DO SAPUCAI/SP - 31/08/2026 10:00
SANDRA MARIA PINHEIRO BUENO SILVA
Idade: 66
Data de falecimento: 30/08/2026
Velório:
URBAM SALA 6 - 30/08/2026 das 20:00 às 10:00
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 31/08/2026 10:00
JAIR VIEIRA DOS SANTOS
Idade: 40
Data de falecimento: 30/08/2026
Velório:
OUTRAS CIDADES
Sepultamento:
CEMITERIO MUN. DE PARAIBUNA/SP - 31/08/2026 10:00
SEVERINO JOÃO DO CARMO
Idade: 79
Data de falecimento: 30/08/2026
Velório:
URBAM SALA 2 - 30/08/2026 das 18:00 às 09:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 31/08/2026 09:00
LUIS ADRIANO DA SILVA PRADO
Idade: 51
Data de falecimento: 30/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 31/08/2026 08:30
THEREZINHA DE OLIVEIRA SILVA
Idade: 96
Data de falecimento: 30/08/2026
Velório:
URBAM SALA 3 - 30/08/2026 das 18:00 às 08:00
Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC - 31/08/2026 08:00