31 de agosto de 2026
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Luiz Carlos morre aos 72 anos; veja notas de falecimento em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Pixabay
Luiz Carlos morre aos 72 anos; veja notas de falecimento em SJC
Luiz Carlos morre aos 72 anos; veja notas de falecimento em SJC

LUIZ CARLOS DE FREITAS

Idade: 72
Data de falecimento: 31/08/2026

Velório:
URBAM SALA 6 - 01/09/2026 das 06:00 às 10:30

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 01/09/2026 10:30

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DALVA NONATO DE OLIVEIRA

Idade: 60
Data de falecimento: 31/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 01/09/2026 10:00

ARIOSVALDO DOS SANTOS

Idade: 81
Data de falecimento: 31/08/2026

Velório:
DIRETO

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 01/09/2026 08:30

MAISA MAGALHÃES QUINA

Idade: 29
Data de falecimento: 30/08/2026

Velório:
OUTRAS CIDADES

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 31/08/2026 16:30

MARIA BERNARDETE CONCEIÇÃO NASCIMENTO

Idade: 77
Data de falecimento: 31/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 31/08/2026 16:30

ANA MARIA DE ALMEIDA MATOS

Idade: 78
Data de falecimento: 30/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 31/08/2026 16:30

DIVINO ROBERTO DE PAULA

Idade: 72
Data de falecimento: 31/08/2026

Velório:
VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP

Sepultamento:
CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC - 31/08/2026 16:00

FRANCISCA SILVERIO GOMES CAINÊ

Idade: 78
Data de falecimento: 31/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 31/08/2026 16:00

LAÉRCIO DIAS GUIOMAR

Idade: 76
Data de falecimento: 31/08/2026

Velório:
URBAM SALA 5 - 31/08/2026 das 09:00 às 16:00

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 31/08/2026 16:00

ESTER FARIA MORETO

Idade: 81
Data de falecimento: 30/08/2026

Velório:
URBAM SALA 3 - 31/08/2026 das 09:00 às 15:00

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 31/08/2026 15:00

LEANDRO PRAXEDES DA SILVA

Idade: 35
Data de falecimento: 30/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 31/08/2026 14:00

JOSE DOMINGOS MIRANDA

Idade: 70
Data de falecimento: 30/08/2026

Velório:
OUTRAS CIDADES

Sepultamento:
CEM.MUN.SÃO FRANCISCO DE ASSIS/PARATY-RJ - 31/08/2026 13:00

CONCEIÇÃO NASCIMENTO DOS SANTOS

Idade: 78
Data de falecimento: 30/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 31/08/2026 11:00

MARIA AUGUSTA SACHSE

Idade: 76
Data de falecimento: 30/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 31/08/2026 11:00

AGOSTINHO GARCIA

Idade: 81
Data de falecimento: 30/08/2026

Velório:
DIRETO

Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 31/08/2026 10:00

AMANDO FERREIRA DOS ANJOS

Idade: 0
Data de falecimento: 30/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA

Sepultamento:
CEM.MUN.SAO BENTO DO SAPUCAI/SP - 31/08/2026 10:00

SANDRA MARIA PINHEIRO BUENO SILVA

Idade: 66
Data de falecimento: 30/08/2026

Velório:
URBAM SALA 6 - 30/08/2026 das 20:00 às 10:00

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 31/08/2026 10:00

JAIR VIEIRA DOS SANTOS

Idade: 40
Data de falecimento: 30/08/2026

Velório:
OUTRAS CIDADES

Sepultamento:
CEMITERIO MUN. DE PARAIBUNA/SP - 31/08/2026 10:00

SEVERINO JOÃO DO CARMO

Idade: 79
Data de falecimento: 30/08/2026

Velório:
URBAM SALA 2 - 30/08/2026 das 18:00 às 09:00

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 31/08/2026 09:00

LUIS ADRIANO DA SILVA PRADO

Idade: 51
Data de falecimento: 30/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 31/08/2026 08:30

THEREZINHA DE OLIVEIRA SILVA

Idade: 96
Data de falecimento: 30/08/2026

Velório:
URBAM SALA 3 - 30/08/2026 das 18:00 às 08:00

Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC - 31/08/2026 08:00

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