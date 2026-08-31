Vivemos em cidades que nos pedem velocidade o tempo todo. Acordamos com notificações, enfrentamos deslocamentos, passamos horas diante de telas, alternamos entre reuniões, compromissos e decisões. Quando finalmente chegamos em casa, muitas vezes continuamos conectados ao ritmo que nos acompanhou durante todo o dia.

Como arquiteto e urbanista, acredito que existe uma pergunta cada vez mais importante a ser feita sobre os espaços que projetamos: eles estão apenas atendendo às nossas necessidades ou também estão ajudando a cuidar de nós?

A arquitetura tem essa capacidade. Ela organiza fluxos, cria experiências e influencia a maneira como percebemos o mundo ao nosso redor. E, diante da ansiedade provocada pelo cotidiano, acredito que a moradia pode assumir um papel ainda mais relevante.

A natureza como contraponto à cidade