O mercado imobiliário mudou. Durante muito tempo, fatores como localização, metragem, número de dormitórios e preço foram determinantes para a escolha de um imóvel. Eles continuam importantes, mas já não são suficientes para atender às expectativas de um consumidor mais informado e exigente.
Hoje, quem compra um imóvel busca também praticidade, conforto, sustentabilidade e, principalmente, um espaço que tenha relação com seu estilo de vida.
Essa transformação exige que nós, construtoras, também mudemos a forma de pensar nossos empreendimentos.
Ao longo de 45 anos de atuação no Vale do Paraíba, aprendemos que tradição não significa fazer tudo da mesma maneira. É preciso preservar a experiência construída ao longo do tempo, mas estar aberto às novas necessidades dos consumidores.
Um exemplo disso é a possibilidade de personalizar o apartamento ainda durante a obra.
Durante muito tempo, o setor entregou imóveis padronizados e esperou que o cliente se adaptasse a eles. Nós buscamos inverter essa lógica: o morador participa de decisões sobre acabamentos, como pisos, janelas, torneiras e metais, antes mesmo da entrega das chaves.
Dessa forma, o apartamento pode chegar mais próximo das preferências de quem irá morar nele, reduzindo a necessidade de reformas posteriores, custos e desperdício de materiais.
Mais do que personalizar um imóvel, acredito que estamos mudando a relação entre construtora e consumidor. O cliente deixa de ser apenas comprador e passa a ser coautor do próprio lar.
Sustentabilidade e conforto
A sustentabilidade também precisa fazer parte dessa transformação. Soluções como medição individualizada de água e energia permitem maior controle do consumo, enquanto a infraestrutura para carregamento de veículos elétricos prepara os empreendimentos para mudanças que já estão acontecendo na sociedade.
O conforto, por sua vez, ganhou um significado mais amplo. Não se trata apenas de ter espaços maiores ou mais opções de lazer, mas de proporcionar qualidade de vida no cotidiano.
Esquadrias e janelas de qualidade, por exemplo, podem contribuir para o isolamento acústico, a iluminação natural e a ventilação dos ambientes.
Também precisamos olhar para além dos limites do condomínio. Um empreendimento faz parte de um bairro e de uma cidade. Por isso, calçadas acessíveis, paisagismo e espaços urbanos mais qualificados também devem fazer parte da nossa responsabilidade como agentes do desenvolvimento urbano.
Construir para a vida das pessoas
Acredito que o futuro do mercado imobiliário passa por uma compreensão mais profunda de quem está do outro lado da compra.
As pessoas não estão procurando apenas metros quadrados. Elas querem um lugar que acompanhe sua rotina, seus planos e seus sonhos.
É essa visão que buscamos aplicar na Construtora Marcondes Cesar: unir a experiência de 45 anos de história à inovação necessária para construir os imóveis que
fazem sentido para a vida de hoje — e também para a vida que as pessoas querem ter amanhã.
No fim, construir não é apenas entregar um imóvel. É ajudar a construir o lugar onde a vida acontece.