O mercado imobiliário mudou. Durante muito tempo, fatores como localização, metragem, número de dormitórios e preço foram determinantes para a escolha de um imóvel. Eles continuam importantes, mas já não são suficientes para atender às expectativas de um consumidor mais informado e exigente.

Hoje, quem compra um imóvel busca também praticidade, conforto, sustentabilidade e, principalmente, um espaço que tenha relação com seu estilo de vida.

Essa transformação exige que nós, construtoras, também mudemos a forma de pensar nossos empreendimentos.