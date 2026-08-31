Um homem de 45 anos morreu após o carro que dirigia bater de frente com um caminhão na Rodovia Vito Ardito, em Caçapava, por volta das 17h desta segunda-feira (31). O acidente aconteceu na altura do km 116 e deixou o automóvel com a parte dianteira completamente destruída.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do carro morreu no local. A corporação foi acionada para atender a ocorrência e constatou que os ferimentos eram incompatíveis com a vida.