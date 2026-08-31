Um homem de 45 anos morreu após o carro que dirigia bater de frente com um caminhão na Rodovia Vito Ardito, em Caçapava, por volta das 17h desta segunda-feira (31). O acidente aconteceu na altura do km 116 e deixou o automóvel com a parte dianteira completamente destruída.
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Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do carro morreu no local. A corporação foi acionada para atender a ocorrência e constatou que os ferimentos eram incompatíveis com a vida.
Com o impacto, o caminhão atravessou a pista e parou no canteiro lateral da rodovia. Ainda não havia, até a publicação desta reportagem, informações sobre o estado de saúde do motorista do caminhão ou sobre a presença de outras pessoas nos veículos.
Chuva forte era registrada no momento da colisão
Chovia forte no momento do acidente. No entanto, as autoridades ainda não confirmaram se as condições climáticas contribuíram para a batida.
A dinâmica da colisão será investigada pela perícia, que foi acionada para analisar o local e reunir elementos que possam esclarecer o que provocou o choque frontal entre os veículos.
Trânsito teve apoio de agentes de Caçapava
Agentes do Departamento de Trânsito de Caçapava estiveram no local e fizeram a sinalização da rodovia para orientar os motoristas durante o atendimento da ocorrência.
A Polícia Rodoviária Estadual também foi acionada para atender a ocorrência. A Rodovia Vito Ardito é administrada pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem).
Outro acidente grave ocorreu na Vito Ardito há uma semana
A Rodovia Vito Ardito registrou outro acidente grave há poucos dias. Em 24 de agosto, uma mulher ficou em estado grave após uma colisão envolvendo uma motocicleta e um carro.
Na ocasião, a vítima precisou ser socorrida pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, e foi levada para São José dos Campos. Um menino também ficou ferido.