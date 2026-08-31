A Defesa Civil emitiu um alerta severo para chuva forte na tarde desta segunda-feira (31) para moradores de Guaratinguetá, Aparecida e Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba. A mensagem foi disparada às 17h44 pelo sistema Defesa Civil Alerta, por meio da tecnologia Cell Broadcast.
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O aviso tem caráter preventivo e busca orientar a população diante da possibilidade de condições meteorológicas adversas na região.
Segundo a Defesa Civil de Guaratinguetá, os moradores devem redobrar a atenção durante o período de chuva, principalmente em locais com histórico de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra.
A recomendação é evitar áreas de risco e não tentar atravessar trechos alagados, especialmente quando houver correnteza. Em caso de emergência ou situação de perigo, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.
O sistema Defesa Civil Alerta permite o envio direto de mensagens para celulares localizados nas áreas consideradas de risco, sem a necessidade de cadastro prévio do usuário.