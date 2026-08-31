A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca que vale para o Litoral Norte de São Paulo a partir da madrugada desta quarta-feira (2). A passagem de uma frente fria deve provocar ondas de até três metros entre Santos, no litoral paulista, e Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, com o fenômeno previsto até a manhã de quinta-feira (3).

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Segundo a Diretoria de Hidrografia e Navegação, as ondas devem ter direção de sudoeste a sul durante o período de ressaca. O alerta faz parte de uma mudança nas condições do mar provocada pelo avanço da frente fria pela costa.