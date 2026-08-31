A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca que vale para o Litoral Norte de São Paulo a partir da madrugada desta quarta-feira (2). A passagem de uma frente fria deve provocar ondas de até três metros entre Santos, no litoral paulista, e Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, com o fenômeno previsto até a manhã de quinta-feira (3).
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Segundo a Diretoria de Hidrografia e Navegação, as ondas devem ter direção de sudoeste a sul durante o período de ressaca. O alerta faz parte de uma mudança nas condições do mar provocada pelo avanço da frente fria pela costa.
A previsão indica que o período de maior atenção para o trecho entre Santos e Campos dos Goytacazes começa na madrugada do dia 2 de setembro e segue até a manhã do dia 3.
Com o aviso, a recomendação é de atenção para moradores, turistas, pescadores e praticantes de atividades esportivas no mar no Litoral Norte, região que inclui cidades como São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba e Ilhabela.
Ondas de até 3,5 metros no Sul
A mesma frente fria também deve provocar ressaca entre Mostardas (RS) e Florianópolis (SC). Nesse trecho, as ondas podem chegar a 3,5 metros, com direção de sudoeste a sudeste, entre a manhã de 1º de setembro e a noite do dia 2.
A Marinha orienta os navegantes a consultar os avisos meteorológicos antes de sair para o mar. O alerta também é direcionado às comunidades de pesca e às pessoas que praticam atividades de esporte e recreio.
Os avisos de mau tempo podem ser acompanhados pelo Serviço Meteorológico Marinho da Marinha do Brasil. As informações também estão disponíveis no aplicativo Previsão Ambiental Marinha, desenvolvido em parceria com a Petrobras e disponível para celulares e tablets.