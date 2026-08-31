A expectativa da concessionária RioSP é que cerca de 1,60 milhão de veículos circulem pela rodovia Presidente Dutra e pela Rio-Santos (BR-101) durante o feriado da Independência, celebrado em 7 de setembro, na próxima segunda-feira.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A previsão considera o movimento entre a saída e o retorno do feriado e aponta para períodos de tráfego mais intenso nas duas rodovias.