A expectativa da concessionária RioSP é que cerca de 1,60 milhão de veículos circulem pela rodovia Presidente Dutra e pela Rio-Santos (BR-101) durante o feriado da Independência, celebrado em 7 de setembro, na próxima segunda-feira.
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A previsão considera o movimento entre a saída e o retorno do feriado e aponta para períodos de tráfego mais intenso nas duas rodovias.
Na Dutra, a estimativa é de aproximadamente 1,36 milhão de veículos ao longo do período. Na saída do feriado, o maior movimento deve ocorrer na sexta-feira (4) e no sábado (5).
Na sexta, são esperados 333.793 veículos, com pico de tráfego entre 14h e 17h. No sábado (5), a previsão é de 211.537 veículos, com maior concentração entre 10h e 12h.
Já no retorno do feriado, na segunda (7), cerca de 316.662 veículos devem utilizar a Via Dutra, com maior movimento previsto entre 13h e 17h.
Litoral
Na Rio-Santos, a previsão é de aproximadamente 235.593 veículos circulando pelos 270 quilômetros da rodovia durante o feriado.
A estrada é um dos principais acessos a destinos turísticos como Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo, além de Paraty, Angra dos Reis, Mangaratiba, Itaguaí e outras cidades da Costa Verde do Rio de Janeiro.
Na sexta (4), são esperados 56.204 veículos, com pico entre 16h e 17h. No sábado (5), a previsão é de 44.184 veículos, com maior movimento entre 9h e 11h.
Na segunda (7), durante o retorno, a expectativa é de 53.943 veículos, com pico de tráfego entre 10h e 12h.
A orientação aos motoristas é programar a viagem, evitar os horários de maior movimento sempre que possível e acompanhar as condições das rodovias antes e durante o deslocamento.
Reajuste no pedágio
A partir da zero hora de 1º de setembro, passam a vigorar as novas tarifas de pedágio da Via Dutra e dos três pórticos de pedágio eletrônico (Free Flow) da Rio-Santos, conforme autorização da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).
As tarifas dos pórticos de pedágio eletrônico localizados na Região Metropolitana de São Paulo, no trecho da Via Dutra entre São Paulo, Guarulhos e Arujá, permanecem com os valores atualmente praticados. Eventuais alterações tarifárias para esse trecho serão comunicadas oportunamente pela concessionária.
Via Dutra:
Arujá (SP) - cobrança bidirecional - R$ 4,60 (*);
Arujá Rodoanel (SP) - cobrança bidirecional - R$ 4,60 (*);
Guararema Norte (SP) - cobrança unidirecional - R$ 4,60 (*);
Guararema Sul (SP) - cobrança unidirecional - R$ 4,60 (*);
Jacareí (SP) - cobrança bidirecional - R$ 8,20 (*);
Moreira César (Pindamonhangaba/SP) - cobrança bidirecional - R$ 17,10 (*);
Itatiaia (RJ) - cobrança bidirecional - R$ 14,70 (*).
Rio-Santos:
Paraty (km 538) - cobrança bidirecional - R$ 4,90 em dias úteis e R$ 8,20 em finais de semana e feriados (*);
Mangaratiba (km 447) - cobrança bidirecional - R$ 4,90 em dias úteis e R$ 8,20 em finais de semana e feriados (*);
Itaguaí (km 414) - cobrança bidirecional - R$ 4,90 em dias úteis e R$ 8,20 em finais de semana e feriados (*).
(*) Para veículos comerciais, a tarifa é multiplicada pelo número de eixos.
Atendimento ao cliente
Os motoristas podem consultar informações atualizadas sobre as condições de tráfego, além de obter orientações durante a viagem, pelos canais oficiais da RioSP:
Telefone e WhatsApp: 0800 017 35 36
Aplicativo: Motiva Rodovias
Site: rodovias.motiva.com.br/riosp/