Um homem de Jacareí foi condenado por abuso sexual infantil após a Justiça Federal identificar que ele armazenava e compartilhava pela internet imagens e vídeos de abuso envolvendo crianças e adolescentes.

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A sentença, obtida após denúncia do MPF (Ministério Público Federal), estabeleceu pena de 4 anos e 9 meses de prisão, em regime semiaberto, além do pagamento de multa.