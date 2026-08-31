A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (31) um homem de 35 anos que era procurado pela Justiça em Taubaté. A prisão foi realizada por agentes da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais), durante uma ação no bairro Jardim Bela Vista.
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Segundo a Polícia Civil, havia dois mandados de prisão em aberto contra o suspeito. Ele possui diversas passagens por roubo e também registros relacionados a duas fugas do sistema prisional.
Os policiais localizaram o homem durante as diligências e realizaram a captura. Em seguida, ele foi levado para a sede da Deic de Taubaté, onde permaneceu preso para o cumprimento da pena determinada pela Justiça.
A ação faz parte do trabalho de localização e captura de pessoas que estão foragidas ou possuem ordens judiciais de prisão na região.