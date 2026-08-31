31 de agosto de 2026
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ÔNIBUS

Veja onde serão construídos 7 mini terminais de SJC, por R$ 48 mi

Por Julio Codazzi | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Após autorização da Câmara, Prefeitura de São José deve firmar operação de crédito de R$ 48 milhões, via Novo PAC, para construir sete mini terminais de ônibus em diferentes pontos da cidade
Após autorização da Câmara, Prefeitura de São José deve firmar operação de crédito de R$ 48 milhões, via Novo PAC, para construir sete mini terminais de ônibus em diferentes pontos da cidade

A Prefeitura de São José dos Campos pretende construir sete mini terminais de ônibus na cidade. O custo estimado é de R$ 48,2 milhões. O dinheiro virá de uma operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do governo federal - em agosto, a Câmara deu aval para a obtenção do recurso.

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Os mini terminais serão implantados no Colinas, no Urbanova, no Putim, na SP-050 (Rodovia Monteiro Lobato), no Novo Horizonte, no Galo Branco e no Centro (Praça Padre João). "Essas áreas contarão com melhoria da estrutura física, ampliação da área destinada aos passageiros, integração com sistema de bicicletas compartilhadas, e capacidade ajustada para oferta de frota do serviço", afirmou a Prefeitura.

Ainda de acordo com a Prefeitura, os mini terminais "têm por objetivo melhorar o atendimento aos passageiros do serviço de transporte público coletivo municipal, garantindo maior conforto, segurança e qualidade no embarque nos principais pontos da rede de linhas do serviço".

No Novo PAC, a operação de crédito deve ser firmada na modalidade Mobilidade Urbana Sustentável: Mobilidade Grandes e Médias Cidades. O recurso previsto engloba tanto a elaboração dos projetos executivos quanto as sete obras.

Segundo a Prefeitura, não há previsão de quando os mini terminais entrarão em operação, pois, "após a formalização da operação de crédito, ainda serão cumpridas as etapas de desenvolvimento e aprovação dos projetos e de contratação das obras".

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