A Prefeitura de São José dos Campos pretende construir sete mini terminais de ônibus na cidade. O custo estimado é de R$ 48,2 milhões. O dinheiro virá de uma operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do governo federal - em agosto, a Câmara deu aval para a obtenção do recurso.

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Os mini terminais serão implantados no Colinas, no Urbanova, no Putim, na SP-050 (Rodovia Monteiro Lobato), no Novo Horizonte, no Galo Branco e no Centro (Praça Padre João). "Essas áreas contarão com melhoria da estrutura física, ampliação da área destinada aos passageiros, integração com sistema de bicicletas compartilhadas, e capacidade ajustada para oferta de frota do serviço", afirmou a Prefeitura.