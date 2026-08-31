A morte de Pamela Cristine Claudiano da Conceição, de 32 anos, provocou comoção entre familiares, amigos e moradores do distrito de Moreira César, em Pindamonhangaba. A mulher morreu após um acidente de trânsito na noite deste domingo (30), na avenida Doutor José Adhemar César Ribeiro.
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Pamela estava em um Fiat Palio Weekend ELX, preto, que bateu contra uma árvore na altura do número 454 da avenida, na região do Conjunto Habitacional. O filho dela, de 4 anos, também estava no veículo e ficou ferido.
Após o acidente, mãe e filho foram socorridos e levados ao Pronto-Socorro de Pindamonhangaba. Pamela não resistiu aos ferimentos e morreu depois de dar entrada na unidade. A criança permaneceu internada para atendimento médico e, segundo o boletim de ocorrência, havia previsão de que fosse submetida a um procedimento cirúrgico.
A Polícia Militar foi acionada por volta das 18h07 e encontrou o carro no local, mas as vítimas já haviam sido socorridas. A Polícia Civil também acionou a perícia para analisar o veículo e o local do acidente.
Acidente é investigado
As circunstâncias da batida ainda não foram esclarecidas. O boletim de ocorrência não informa se houve envolvimento de outro veículo ou se Pamela perdeu o controle do automóvel antes de atingir a árvore.
Também não está esclarecido quem estava dirigindo o carro no momento da ocorrência. O veículo, fabricado em 2001 e modelo 2002, estava registrado em nome de Pamela.
A perícia deverá analisar marcas na pista, danos no automóvel, posição em que o carro ficou após a colisão e outros vestígios que possam ajudar a Polícia Civil a reconstruir a dinâmica do acidente.
O caso foi registrado inicialmente como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. O enquadramento é preliminar e não significa que alguém tenha sido responsabilizado pela ocorrência.
Comoção entre amigos e moradores
Nas redes sociais, a notícia da morte de Pamela provocou dezenas de manifestações de pesar. Amigos lembraram o jeito carinhoso e alegre da moradora de Moreira César e destacaram a dor provocada pela perda.
“Menina doce, de sorriso fácil. Guerreira”, publicou uma página dedicada ao distrito de Moreira César ao lamentar a morte.
Vizinhos também prestaram homenagens. Beatriz Santos escreveu que Pamela era sua vizinha e pediu conforto para a família, especialmente para o filho da vítima.
“Pamela sempre vou me lembrar de você”, publicou Priscila Daniele.
Outra manifestação destacou a ligação da família com tragédias anteriores. Segundo relatos publicados por pessoas próximas nas redes sociais, o pai do menino morreu há cerca de três anos, também vítima de uma fatalidade.
A notícia reacendeu a lembrança entre amigos e vizinhos, que agora se despedem de Pamela e manifestam preocupação com o futuro do filho de apenas 4 anos.
“Ela sempre foi querida e doce. Fiquei triste demais com a notícia”, escreveu uma vizinha de infância.
A investigação continua e deverá contar com os laudos da perícia, além de depoimentos e outras diligências para esclarecer as circunstâncias do acidente.