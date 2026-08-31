A morte de Pamela Cristine Claudiano da Conceição, de 32 anos, provocou comoção entre familiares, amigos e moradores do distrito de Moreira César, em Pindamonhangaba. A mulher morreu após um acidente de trânsito na noite deste domingo (30), na avenida Doutor José Adhemar César Ribeiro.

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Pamela estava em um Fiat Palio Weekend ELX, preto, que bateu contra uma árvore na altura do número 454 da avenida, na região do Conjunto Habitacional. O filho dela, de 4 anos, também estava no veículo e ficou ferido.