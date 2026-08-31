O Vale do Paraíba e o Litoral Norte estão entre as regiões de São Paulo sob alerta da Defesa Civil para temporais e chuva persistente no início de setembro.

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A passagem de uma frente fria pelo Estado entre esta segunda-feira (31) e terça-feira (1º) pode provocar chuva forte, descargas elétricas, granizo e rajadas de vento superiores a 75 km/h.