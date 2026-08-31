O Vale do Paraíba e o Litoral Norte estão entre as regiões de São Paulo sob alerta da Defesa Civil para temporais e chuva persistente no início de setembro.
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A passagem de uma frente fria pelo Estado entre esta segunda-feira (31) e terça-feira (1º) pode provocar chuva forte, descargas elétricas, granizo e rajadas de vento superiores a 75 km/h.
A mudança no tempo ocorre após as chuvas registradas em diferentes regiões paulistas durante o fim de semana. Com o avanço da frente fria, a previsão é de instabilidade em várias áreas do Estado, além de uma queda significativa nas temperaturas.
No Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, a combinação de chuva e ventos fortes exige atenção. A Defesa Civil também incluiu no alerta a Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, Vale do Ribeira e regiões de Itapeva, Registro, Sorocaba, Campinas, Ribeirão Preto, Barretos, Franca e Presidente Prudente.
Risco de ventos fortes
As rajadas podem superar os 75 km/h e causar transtornos, principalmente em áreas já afetadas pelas chuvas. Entre os possíveis impactos estão queda de árvores e postes, destelhamentos, interrupções no fornecimento de energia elétrica e danos em estruturas mais vulneráveis.
A situação também pode afetar a mobilidade nas cidades e nas rodovias. No Litoral Norte, os ventos fortes ainda podem provocar impactos nas operações portuárias.
A previsão de novas chuvas aumenta a preocupação em regiões que registraram ocorrências durante o fim de semana, já que a combinação de solo encharcado, vento e precipitação persistente pode ampliar os riscos.
Frente fria derruba temperaturas
Além dos temporais, a chegada da frente fria deve provocar queda nas temperaturas em todo o Estado de São Paulo. A mudança marca uma virada no cenário meteorológico após os últimos dias de calor.
A Defesa Civil orienta a população a acompanhar os avisos meteorológicos e adotar medidas de segurança durante a ocorrência de tempestades.
Durante as rajadas de vento, a recomendação é permanecer em locais protegidos e evitar a proximidade de árvores, postes, estruturas metálicas e coberturas frágeis. Objetos que possam ser carregados pelo vento também devem ser retirados de áreas externas.
Em caso de chuva intensa, os motoristas devem reduzir a velocidade e redobrar a atenção, especialmente nas rodovias. Também é recomendado evitar atravessar trechos alagados.
A Defesa Civil do Estado continua monitorando as condições meteorológicas e os possíveis impactos da frente fria e da persistência das chuvas.
Em situações de emergência, a população pode acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou a Defesa Civil pelo 199.
Os moradores podem receber gratuitamente os alertas da Defesa Civil por SMS. Para fazer o cadastro, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP de interesse para o número 40199.