31 de agosto de 2026
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VIOLÊNCIA

VÍDEO: Jovem agride homem mais velho em rua na região sul de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Câmera flagrou o momento da agressão
Câmera flagrou o momento da agressão

Um homem foi agredido por um rapaz mais novo em plena rua, na região sul de São José dos Campos. A agressão aconteceu na noite de quinta-feira (27), por volta das 19h, na rua Gravataí, no Jardim Satélite, em frente de uma academia.

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A agressão foi registrada por uma câmera de segurança. Nas imagens, os dois homens aparecem juntos no meio da rua. Em determinado momento, o rapaz mais novo dá socos na região da barriga e do rosto do homem mais velho, que acaba caindo no asfalto.

Na sequência, o rapaz permanece próximo enquanto a vítima está no chão. Ele dá um chute e socos na cabeça do homem caído ao solo.

O vídeo mostra ainda a movimentação de outras pessoas pela região, mas ninguém aparece intervindo diretamente na agressão naquele momento.

Homem fica caído no chão

As imagens também registram o momento posterior ao confronto. O homem permanece caído por alguns instantes antes de se levantar, enquanto o rapaz mais novo se afasta do local ao lado de uma mulher.

A ocorrência chamou a atenção por ter acontecido em um trecho movimentado do Jardim Satélite, em frente a um estabelecimento comercial e durante o início da noite.

Até o momento, não foram informadas as circunstâncias que teriam provocado a briga nem o estado de saúde do homem agredido. Também não há, nas imagens, informação que permita determinar a motivação do confronto.

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