Um homem foi agredido por um rapaz mais novo em plena rua, na região sul de São José dos Campos. A agressão aconteceu na noite de quinta-feira (27), por volta das 19h, na rua Gravataí, no Jardim Satélite, em frente de uma academia.

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A agressão foi registrada por uma câmera de segurança. Nas imagens, os dois homens aparecem juntos no meio da rua. Em determinado momento, o rapaz mais novo dá socos na região da barriga e do rosto do homem mais velho, que acaba caindo no asfalto.