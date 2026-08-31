Um homem foi agredido por um rapaz mais novo em plena rua, na região sul de São José dos Campos. A agressão aconteceu na noite de quinta-feira (27), por volta das 19h, na rua Gravataí, no Jardim Satélite, em frente de uma academia.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A agressão foi registrada por uma câmera de segurança. Nas imagens, os dois homens aparecem juntos no meio da rua. Em determinado momento, o rapaz mais novo dá socos na região da barriga e do rosto do homem mais velho, que acaba caindo no asfalto.
Na sequência, o rapaz permanece próximo enquanto a vítima está no chão. Ele dá um chute e socos na cabeça do homem caído ao solo.
O vídeo mostra ainda a movimentação de outras pessoas pela região, mas ninguém aparece intervindo diretamente na agressão naquele momento.
Homem fica caído no chão
As imagens também registram o momento posterior ao confronto. O homem permanece caído por alguns instantes antes de se levantar, enquanto o rapaz mais novo se afasta do local ao lado de uma mulher.
A ocorrência chamou a atenção por ter acontecido em um trecho movimentado do Jardim Satélite, em frente a um estabelecimento comercial e durante o início da noite.
Até o momento, não foram informadas as circunstâncias que teriam provocado a briga nem o estado de saúde do homem agredido. Também não há, nas imagens, informação que permita determinar a motivação do confronto.