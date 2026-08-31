O Hospital Regional Dr. Rubens Savastano, em São José dos Campos, abriu processo seletivo para profissionais de diferentes áreas. Ao todo, o Edital 002/2026 reúne 26 cargos, com salários que variam de R$ 1.899,11 a R$ 7.737,16.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas exclusivamente pela internet até as 23h59 desta sexta-feira (4). A seleção é organizada pelo Instituto Sócrates Guanaes, responsável pela gestão do hospital.
As oportunidades abrangem profissionais com ensino médio, formação técnica e ensino superior. Entre as áreas contempladas estão enfermagem, farmácia, laboratório, radiologia, nutrição, psicologia, fonoaudiologia, segurança do trabalho, administração e serviços de apoio hospitalar.
Embora a divulgação do processo mencione contratação imediata e formação de cadastro reserva, o edital classifica os cargos como cadastro reserva (CR). Dessa forma, a aprovação não garante contratação imediata. As convocações ocorrerão conforme a necessidade do hospital e a ordem de classificação.
Cargos e salários do processo seletivo
As jornadas previstas variam de 15 a 44 horas semanais. O maior salário é destinado ao cargo de Engenheiro de Segurança do Trabalho.
Confira as oportunidades:
Analista de Microbiologia: 36 horas — R$ 3.545,82;
Assistente de Suprimentos: 44 horas — R$ 3.041,41;
Auxiliar Administrativo: 44 horas — R$ 1.938,96;
Auxiliar de Farmácia: 44 horas — R$ 1.938,96;
Auxiliar de Suprimentos: 44 horas — R$ 1.938,96;
Enfermeiro Centro Cirúrgico: 40 horas — R$ 4.924,67;
Enfermeiro OPME: 40 horas — R$ 5.858,23;
Enfermeiro Generalista: 40 horas — R$ 4.924,67;
Enfermeiro Qualidade: 40 horas — R$ 5.858,23;
Enfermeiro SCIH: 40 horas — R$ 5.858,23;
Enfermeiro UTI Adulto: 40 horas — R$ 4.924,67;
Enfermeiro UTI Pediátrica: 40 horas — R$ 4.924,67;
Engenheiro de Segurança do Trabalho: 15 horas — R$ 7.737,16;
Fonoaudiólogo: 30 horas — R$ 5.739,96;
Lactarista: 44 horas — R$ 1.934,30;
Maqueiro: 44 horas — R$ 1.934,30;
Nutricionista Clínico: 40 horas — R$ 4.067,87;
Psicólogo Clínico: 30 horas — R$ 4.044,50;
Técnico de Aparelho Gessado: 44 horas — R$ 2.785,36;
Técnico de Enfermagem Centro Cirúrgico: 44 horas — R$ 2.785,36;
Técnico de Enfermagem Generalista: 44 horas — R$ 2.785,36;
Técnico de Laboratório: 36 horas — R$ 2.278,93;
Técnico de Saúde Bucal: 30 horas — R$ 1.899,11;
Técnico de Segurança do Trabalho: 44 horas — R$ 4.406,07;
Técnico de Radiologia: 24 horas — R$ 2.786,79;
Terapeuta Ocupacional: 30 horas — R$ 4.292,79.
Qual é o maior salário?
O maior salário previsto no processo seletivo é de R$ 7.737,16, para Engenheiro de Segurança do Trabalho, com jornada de 15 horas semanais.
Entre os demais salários mais altos estão os de Enfermeiro OPME, Enfermeiro Qualidade e Enfermeiro SCIH, todos com remuneração de R$ 5.858,23 para 40 horas semanais.
Já o menor salário é de R$ 1.899,11, destinado ao cargo de Técnico de Saúde Bucal, com jornada de 30 horas.
Como se inscrever no processo seletivo?
As inscrições começaram às 10h desta segunda-feira (31) e seguem abertas até as 23h59 de sexta-feira (4).
O cadastro deve ser realizado pela internet, na plataforma de recrutamento indicada pelo Hospital Regional. Não há cobrança de taxa de inscrição.
Os candidatos devem consultar o edital antes de realizar o cadastro, principalmente para verificar os requisitos específicos de cada função. Algumas vagas exigem experiência profissional mínima, registro em conselho de classe, especialização ou formação específica.
Como será a seleção?
A primeira etapa será realizada de forma online. O candidato terá até 6 de setembro para realizar o teste.
A avaliação terá 20 questões de múltipla escolha: dez de conhecimentos específicos relacionados ao cargo e dez de informática. O tempo máximo para concluir a prova será de 30 minutos.
Os candidatos classificados nessa fase poderão ser convocados para uma entrevista por competência. As entrevistas presenciais têm início previsto para 14 de setembro.
O resultado final e a lista de cadastro reserva devem ser divulgados a partir de 25 de outubro de 2026.
Vagas para pessoas com deficiência
O processo seletivo prevê a participação de pessoas com deficiência em todos os cargos, desde que haja compatibilidade entre a condição apresentada e as atribuições da função.
A informação deve ser indicada durante a inscrição. Na etapa de entrevista, será necessário apresentar a documentação médica exigida pelo edital.
Os candidatos com deficiência terão classificação em lista específica, além da participação na ampla concorrência, conforme as regras estabelecidas no processo seletivo.
Experiência profissional é exigida
Os requisitos variam conforme o cargo. Para algumas funções de nível médio, por exemplo, o edital exige experiência anterior na área.
O cargo de Auxiliar Administrativo requer experiência mínima de seis meses em atividades administrativas na área da saúde. Para Auxiliar de Farmácia, é necessário comprovar experiência em atividades farmacêuticas.
Já o cargo de Auxiliar de Suprimentos exige experiência em suprimentos na área hospitalar. Para Lactarista, são aceitas experiências como lactarista ou copeiro, enquanto Maqueiro exige experiência mínima de seis meses em qualquer setor ou função da área da saúde.
O edital também estabelece que estágio, residência, voluntariado e atividades de aprimoramento não serão considerados como experiência profissional para atender aos requisitos das vagas.
Aprovação não garante contratação imediata
Um dos pontos que devem ser observados pelos candidatos é que o processo seletivo é voltado, conforme o edital, à formação de cadastro reserva.
A aprovação gera apenas expectativa de contratação. O Hospital Regional poderá convocar os candidatos conforme a necessidade dos serviços e respeitando a classificação.
O processo seletivo terá validade de 12 meses após a homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.
Também existem restrições para alguns candidatos. O edital não permite a participação de pessoas que tenham mantido vínculo como empregados do Instituto Sócrates Guanaes nos seis meses anteriores à publicação do documento, além de estabelecer regras específicas para servidores públicos e profissionais de empresas terceirizadas que atuam no hospital.