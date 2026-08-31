O Hospital Regional Dr. Rubens Savastano, em São José dos Campos, abriu processo seletivo para profissionais de diferentes áreas. Ao todo, o Edital 002/2026 reúne 26 cargos, com salários que variam de R$ 1.899,11 a R$ 7.737,16.

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As inscrições são gratuitas e podem ser feitas exclusivamente pela internet até as 23h59 desta sexta-feira (4). A seleção é organizada pelo Instituto Sócrates Guanaes, responsável pela gestão do hospital.