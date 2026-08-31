A Rodovia Presidente Dutra já se prepara para a temporada de peregrinação rumo ao Santuário Nacional de Aparecida. A concessionária RioSP iniciou as ações do Projeto Romaria Segura 2026 com o apoio da PRF (Polícia Rodoviária Federal), da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e de dioceses da região. A iniciativa mobiliza mais de 400 profissionais para orientar e proteger os devotos ao longo do percurso.

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A estrutura de apoio contará com 29 tendas estratégicas (23 na Via Dutra e 6 na Rota da Luz). O atendimento funcionará nos dias 7 e 8, das 6h à meia-noite; operará 24 horas por dia no pico das caminhadas, entre 9 e 11 de outubro; e encerrará os serviços no Dia da Padroeira (12), às 19h.