A Rodovia Presidente Dutra já se prepara para a temporada de peregrinação rumo ao Santuário Nacional de Aparecida. A concessionária RioSP iniciou as ações do Projeto Romaria Segura 2026 com o apoio da PRF (Polícia Rodoviária Federal), da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e de dioceses da região. A iniciativa mobiliza mais de 400 profissionais para orientar e proteger os devotos ao longo do percurso.
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A estrutura de apoio contará com 29 tendas estratégicas (23 na Via Dutra e 6 na Rota da Luz). O atendimento funcionará nos dias 7 e 8, das 6h à meia-noite; operará 24 horas por dia no pico das caminhadas, entre 9 e 11 de outubro; e encerrará os serviços no Dia da Padroeira (12), às 19h.
Nesses pontos, os romeiros terão acesso a tótens para recarga de celular e a pontos de hidratação, com a distribuição de 90 mil copos de água. Para reforçar a segurança visível, serão entregues 30 mil coletes, 120 mil fitas refletivas e 3 mil lanternas para ciclistas. Além disso, cerca de 450 placas de advertência serão fixadas em pontos críticos, praças de pedágio, postos de combustíveis e nos Pontos de Parada e Descanso de Pindamonhangaba e Itatiaia.
Rota da Luz
Em seu décimo aniversário, a Rota da Luz terá atendimento ampliado nas seis tendas do trajeto entre Mogi das Cruzes e Aparecida, oferecendo água, frutas, massagem, suporte de ambulância e equipes de segurança. Recomendado por oferecer maior segurança viária do que a rodovia principal, o percurso secundário, que corta sete municípios do Vale do Paraíba, exige apenas que os peregrinos evitem caminhadas noturnas ou por trechos isolados.
Segurança e emergências
Para garantir uma jornada sem acidentes, a concessionária orienta que os pedestres caminhem sempre no sentido contrário ao tráfego e usem roupas refletivas, enquanto os ciclistas devem pedalar no mesmo sentido dos veículos.
Aos motoristas, a recomendação é reduzir a velocidade e evitar paradas no acostamento.
Em caso de emergências, auxílio mecânico ou informações sobre o tráfego, os usuários e romeiros podem acionar a RioSP pelo telefone e WhatsApp 0800-017-3536, ou contatar a Polícia Rodoviária Federal pelo número 191.