Uma mulher morreu e o filho dela, de 4 anos, ficou ferido após um acidente de carro na noite de domingo (30), em Pindamonhangaba. A ocorrência foi registrada por volta das 18h07, na avenida Doutor José Adhemar César Ribeiro, na região do Conjunto Habitacional.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo Copom e encontrou apenas o veículo envolvido no acidente quando chegou ao endereço. As vítimas já haviam sido socorridas e levadas para o Pronto-Socorro.