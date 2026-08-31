O CBH-PS (Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul) aprovou a liberação de mais de R$ 20 milhões para financiar projetos ambientais e de infraestrutura hídrica em municípios da bacia. A decisão foi tomada durante a 72ª Plenária Extraordinária do CBH-PS, realizada em 28 de agosto de 2026.
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Os projetos aprovados terão contrapartidas dos municípios que somam R$ 3,64 milhões, elevando o investimento total para R$ 23,7 milhões.
Os 23 empreendimentos aprovados foram apresentados no âmbito do 2º Edital CBH-PS/Fehidro de 2026 e serão financiados com recursos do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos), provenientes das fontes de financiamento destinadas à gestão dos recursos hídricos, entre elas a Compensação Financeira pelo Uso dos Recursos Hídricos para Geração de Energia Elétrica e a Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos.
Entre os destaques dos projetos selecionados está o de controle de alagamentos em Santa Branca, que vai atuar sobre os córregos Caeté e Cachoeira e ficou em primeiro lugar na hierarquização do Comitê.
Também recebeu recursos expressivos o município de Taubaté, para a ampliação da travessia do Córrego do Judeu sob a rodovia Presidente Dutra, obra voltada à redução dos alagamentos na região.
Já São José dos Campos contará com recursos para a construção de um reservatório de detenção no Jardim Vale do Sol, entre os investimentos aprovados nesta rodada.
Além das intervenções de infraestrutura hídrica, os 23 empreendimentos contemplados abrangem diferentes frentes estratégicas para a gestão das águas na bacia, incluindo ações de educação ambiental, mobilização social, capacitação de produtores rurais, comunicação social, drenagem e macrodrenagem, controle de alagamentos e inundações, redução e prevenção de riscos, planejamento e elaboração de projetos, além de iniciativas que incorporam soluções baseadas na natureza.
O conjunto de investimentos busca atender diferentes desafios dos municípios da UGRHI 02, aliando infraestrutura, planejamento, prevenção, participação social e educação para fortalecer a segurança hídrica e a resiliência dos territórios.