O CBH-PS (Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul) aprovou a liberação de mais de R$ 20 milhões para financiar projetos ambientais e de infraestrutura hídrica em municípios da bacia. A decisão foi tomada durante a 72ª Plenária Extraordinária do CBH-PS, realizada em 28 de agosto de 2026.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os projetos aprovados terão contrapartidas dos municípios que somam R$ 3,64 milhões, elevando o investimento total para R$ 23,7 milhões.