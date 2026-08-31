O Litoral Norte de São Paulo registrou cinco ocorrências de afogamento durante o último fim de semana de agosto. Entre os dias 28 e 30, equipes do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) salvaram 22 vítimas em todo o litoral paulista, sendo nove delas durante os atendimentos realizados na região.

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Ocorrências

Em Ubatuba, foram registradas três ocorrências, com quatro vítimas salvas. Já em São Sebastião, os guarda-vidas atenderam duas ocorrências e salvaram cinco pessoas.