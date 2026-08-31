O Litoral Norte de São Paulo registrou cinco ocorrências de afogamento durante o último fim de semana de agosto. Entre os dias 28 e 30, equipes do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) salvaram 22 vítimas em todo o litoral paulista, sendo nove delas durante os atendimentos realizados na região.
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Ocorrências
Em Ubatuba, foram registradas três ocorrências, com quatro vítimas salvas. Já em São Sebastião, os guarda-vidas atenderam duas ocorrências e salvaram cinco pessoas.
Em todo o litoral paulista, o GBMar registrou 14 ocorrências de afogamento no período, com 22 vítimas salvas pelas equipes.
Guarujá concentrou o maior número de ocorrências, com cinco casos e oito vítimas salvas. A cidade também registra uma vítima desaparecida, que segue sendo procurada pelas equipes. Bertioga teve uma ocorrência com duas vítimas salvas. Em Itanhaém, foram registrados dois atendimentos, também com duas vítimas salvas. Mongaguá registrou uma ocorrência com uma vítima salva.
Balanço de 2026
Entre 1º de janeiro e 30 de agosto de 2026, o GBMar contabilizou 2.063 salvamentos em todo o litoral paulista.
No período, 3.181 vítimas foram salvas e foram registrados 80 óbitos por afogamento.