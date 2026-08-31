O ex-jogador Luiz Carlos Bombonato Goulart, conhecido como Luizão, resolveu falar sobre as acusações de agressão que foram reveladas por sua namorada, na noite de domingo (30), em São Sebastião.

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Através de uma nota publicada no Instagram, o ex-jogador afirmou que também foi agredido em outros momentos e apenas reagiu.