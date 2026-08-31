O feriado da Independência será dedicado à gastronomia em São José dos Campos. Três festivais acontecem simultaneamente para quem busca comida boa, novidades e diferentes opções de sabores em um só lugar. A programação, que ocorre nos dias 5, 6 e 7 de setembro, reúne o Festival de Comida Alemã, o Festival de Batata e o Festival de Fatias.

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Estarão disponíveis pratos tradicionais da culinária alemã, diferentes preparos com batata e grandes fatias de bolo em sabores variados. O evento acontece no Shopping Jardim Oriente, com entrada gratuita e livre para todos os públicos, além de opções gastronômicas a partir de R$ 15.

Comida alemã com pratos tradicionais