O feriado da Independência será dedicado à gastronomia em São José dos Campos. Três festivais acontecem simultaneamente para quem busca comida boa, novidades e diferentes opções de sabores em um só lugar. A programação, que ocorre nos dias 5, 6 e 7 de setembro, reúne o Festival de Comida Alemã, o Festival de Batata e o Festival de Fatias.
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Estarão disponíveis pratos tradicionais da culinária alemã, diferentes preparos com batata e grandes fatias de bolo em sabores variados. O evento acontece no Shopping Jardim Oriente, com entrada gratuita e livre para todos os públicos, além de opções gastronômicas a partir de R$ 15.
Comida alemã com pratos tradicionais
O Festival de Comida Alemã traz clássicos como eisbein, joelho de porco defumado, salsichões, currywurst, chucrute e batatas. Também serão servidas opções de lanches, porções, pratos completos e sobremesas.
Festival de Batata reúne diferentes preparos
O Festival de Batata apresenta diferentes versões do ingrediente, com combinações variadas e preparos que vão além das tradicionais batatas fritas.
Entre as opções estão batatas recheadas, batatas fritas acompanhadas de carnes, queijos e molhos, batata rosti, espiral e tornado, além de outras criações.
Festival de Fatias é opção para os amantes de doces
Inédito na região, o Festival de Fatias trará opções como Matilda, red velvet, Kinder, prestígio, merengue de morango, chocolate branco com morango e abacaxi com creme belga, entre outras variedades.
As fatias estarão disponíveis a partir de R$ 35, com opções para aproveitar individualmente ou compartilhar.
Três festivais no mesmo espaço
Os três festivais serão realizados simultaneamente durante os três dias do feriado prolongado. A programação gastronômica acontece no estacionamento do Shopping Jardim Oriente, que também oferece estacionamento gratuito.
O evento funciona no sábado (5) e domingo (6), das 12h às 22h, e na segunda-feira (7), das 12h às 20h.
Além dos festivais gastronômicos, durante os três dias também acontece o Mercado Místico, com atrações de cultura, entretenimento, bem-estar e misticismo.
O shopping fica na Rua Andorra, nº 500, no bairro Jardim América, em São José dos Campos.