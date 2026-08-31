As vendas do comércio no Vale do Paraíba e Litoral Norte caíram aproximadamente R$ 431,5 milhões (o equivalente a 1,1%) no primeiro semestre de 2026 em comparação com o mesmo período de 2025.

O setor faturou R$ 38,8 bilhões nos primeiros seis meses do ano . Segundo o Sincovat (Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e Região), a queda foi puxada por juros altos, inflação, endividamento das famílias e pela comparação com o ano passado, que teve vendas recordes .

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