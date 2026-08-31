31 de agosto de 2026
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ECONOMIA

Vendas do comércio do Vale caem R$ 431,5 milhões no 1º semestre

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Sincovat
Comércio registra queda no Vale do Paraíba
Comércio registra queda no Vale do Paraíba

As vendas do comércio no Vale do Paraíba e Litoral Norte caíram aproximadamente R$ 431,5 milhões (o equivalente a 1,1%) no primeiro semestre de 2026 em comparação com o mesmo período de 2025.

O setor faturou R$ 38,8 bilhões nos primeiros seis meses do ano. Segundo o Sincovat (Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e Região), a queda foi puxada por juros altos, inflação, endividamento das famílias e pela comparação com o ano passado, que teve vendas recordes.

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Os dados vêm da Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista, feita pela FecomercioSP com base em informações da Secretaria da Fazenda de São Paulo e analisada pelo Sincovat.

Desaceleração natural

Mesmo com o recuo em relação a 2025, o resultado de R$ 38,8 bilhões é o segundo maior da história da região para um primeiro semestre, segundo o Sincovat, que afirma que a desaceleração é natural, já que setores como supermercados e farmácias vinham de forte alta contínua desde a pandemia.

Os juros altos e o crédito caro atingiram principalmente as vendas a prazo. As vendas no segmento de eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamentos caíram 18,8% em relação ao primeiro semestre de 2025, enquanto o faturamento do setor de móveis e decoração recuou 2,8%.

Para o segundo semestre, a projeção de recuperação dependerá do comportamento da inflação e dos juros

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