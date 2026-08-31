As vendas do comércio no Vale do Paraíba e Litoral Norte caíram aproximadamente R$ 431,5 milhões (o equivalente a 1,1%) no primeiro semestre de 2026 em comparação com o mesmo período de 2025.
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Os dados vêm da Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista, feita pela FecomercioSP com base em informações da Secretaria da Fazenda de São Paulo e analisada pelo Sincovat.
Desaceleração natural
Mesmo com o recuo em relação a 2025, o resultado de R$ 38,8 bilhões é o segundo maior da história da região para um primeiro semestre, segundo o Sincovat, que afirma que a desaceleração é natural, já que setores como supermercados e farmácias vinham de forte alta contínua desde a pandemia
Os juros altos e o crédito caro atingiram principalmente as vendas a prazo
Para o segundo semestre, a projeção de recuperação dependerá do comportamento da inflação e dos juros