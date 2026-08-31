Os metalúrgicos da General Motors em São José dos Campos aprovaram, nesta segunda-feira (31), o estado de greve durante assembleia realizada com os trabalhadores do primeiro turno. A categoria cobra avanços na Campanha Salarial 2026, principalmente a aplicação do INPC acrescida de 3,5% de aumento real nos salários.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Uma nova assembleia está prevista para as 14h, com os funcionários do segundo turno. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, já foram realizadas dez rodadas de negociação entre representantes dos trabalhadores e da GM.