Secas podem se tornar mais longas e intensas no Rio Paraíba do Sul até o fim deste século, com impacto na região dos reservatórios de Paraibuna, Santa Branca e Jaguari, no Vale do Paraíba.

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Um estudo científico publicado em agosto de 2026 projeta que os períodos de seca devem ocorrer com menor frequência, mas terão duração e severidade maiores entre 2021 e 2100, o que amplia os riscos para o armazenamento de água, abastecimento público e operação de um sistema do qual dependem mais de 20 milhões de pessoas no Sudeste.