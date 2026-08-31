O ex-atacante da seleção brasileira Luiz Carlos Bombonato Goulart, conhecido como Luizão, foi acusado pela companheira de violência física, psicológica, verbal e ameaça nesse domingo (30), após uma discussão do casal por ciúmes. O caso aconteceu em Maresias, em São Sebastião, no Litoral Norte.
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De acordo com a polícia, a mulher afirmou que mantinha um relacionamento com o ex-jogador há cerca de um ano e 11 meses. Ela relatou à polícia que o comportamento de Luizão teria se tornado agressivo no último ano e que episódios anteriores de violência não foram reportados às autoridades.
O caso ocorreu na madrugada deste domingo, quando o casal chegava de um evento em Maresias, em São Sebastião. A discussão teria começado após uma suposta traição do ex-jogador. A vítima relatou que foi ameaçada pelo ex-jogador durante todo trajeto, na frente da filha dela. Ao chegarem no local, Luizão solicitou um remédio para dormir e a socou nas costas.
O ex-atacante mandou que ela ligasse para uma amiga e pedisse perdão. A companheira de Luizão respondeu que não pediria desculpas por algo que não havia feito e, na sequência, o ex-jogador passou a chutá-la para que saísse da cama. Luizão teria a segurado pelos cabelos, a jogado no chão e passou a desferir socos em sua cabeça. Enquanto estava caída, ele também passou a chutá-la nas costas e na cabeça.
O que diz Luizão?
Por meio de nota publicada nas redes sociais, Luizão afirmou que “a investigação esclarecerá quem é, de fato, a vítima nessa situação”.
“O que aconteceu foi que cheguei ao meu limite diante das agressões que venho sofrendo. Desta vez, decidi tomar as providências cabíveis. Eu havia dito que comunicaria os fatos às autoridades e assim o fiz: já registrei um Boletim de Ocorrência e realizei exame de corpo de delito. Neste momento, prefiro não expor outros detalhes. Confio que as provas e a investigação irão esclarecer o que realmente aconteceu. Repudio qualquer forma de agressão contra as mulheres e confio na Justiça”, diz a nota de Luizão.
Investigação
O caso é investigado como violência doméstica, violência psicológica, lesão corporal e foi registrado na 1ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de São Paulo, mas deve ser encaminhado para a DDM de São Sebastião, jurisdição onde ocorreram as agressões relatas, para o prosseguimento das investigações.
A companheira do ex-atleta solicitou medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha e foi encaminhada para realização de exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal).
Luizão atuou por clubes como Palmeiras, Corinthians, Vasco, São Paulo, Santos, Flamengo, Botafogo e Grêmio. O ex-jogador integrou o elenco comandado por Luiz Felipe Scolari na Copa do Mundo de 2002.
* Com informações do portal Metrópoles e do site Futebol do Interior