O ex-atacante da seleção brasileira Luiz Carlos Bombonato Goulart, conhecido como Luizão, foi acusado pela companheira de violência física, psicológica, verbal e ameaça nesse domingo (30), após uma discussão do casal por ciúmes. O caso aconteceu em Maresias, em São Sebastião, no Litoral Norte.

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De acordo com a polícia, a mulher afirmou que mantinha um relacionamento com o ex-jogador há cerca de um ano e 11 meses. Ela relatou à polícia que o comportamento de Luizão teria se tornado agressivo no último ano e que episódios anteriores de violência não foram reportados às autoridades.