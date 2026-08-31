Pamela Cristine Claudiano da Conceição, de 32 anos, morreu após um acidente de trânsito ocorrido na altura do número 454 da avenida Doutor José Adhemar César Ribeiro, no distrito de Moreira Cesar, em Pindamonhangaba.
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Por volta das 18h deste domingo (30), o veículo em que ela e o filho, de quatro anos, estavam colidiu contra uma árvore. Pamela chegou a ser socorrida e levada ao Pronto-Socorro, mas não resistiu aos ferimentos.
A criança também ficou ferida e recebeu atendimento médico. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas.
A Polícia Militar foi acionada e encontrou o veículo, um Fiat Palio Weekend ELX, preto, sem as vítimas, que já haviam sido socorridas. No Pronto-Socorro, a equipe recebeu a confirmação de que Pamela havia morrido após dar entrada na unidade.
O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A dinâmica do acidente e a identificação de quem estava ao volante ainda não foram esclarecidas.
Segundo manifestações de amigos nas redes sociais, o pai da criança morreu há três anos, também vítima de uma fatalidade.