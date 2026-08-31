Pamela Cristine Claudiano da Conceição, de 32 anos, morreu após um acidente de trânsito ocorrido na altura do número 454 da avenida Doutor José Adhemar César Ribeiro, no distrito de Moreira Cesar, em Pindamonhangaba.

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Por volta das 18h deste domingo (30), o veículo em que ela e o filho, de quatro anos, estavam colidiu contra uma árvore. Pamela chegou a ser socorrida e levada ao Pronto-Socorro, mas não resistiu aos ferimentos.