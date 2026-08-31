A Polícia Civil investiga uma denúncia de abuso sexual contra uma criança de quatro anos, registrada no domingo (30), em Ubatuba. A mãe da vítima relatou à polícia o suposto crime, que teria sido cometido pelo pai do menino, e os agentes foram até a residência onde a criança mora com o pai.

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Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo, durante o atendimento, a criança estava tranquila e próxima ao pai. Quando foi abordada pela mãe, recusou-se a acompanhá-la, chorou e retornou para perto do pai, permanecendo calma e brincando.