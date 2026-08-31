A Polícia Civil investiga uma denúncia de abuso sexual contra uma criança de quatro anos, registrada no domingo (30), em Ubatuba. A mãe da vítima relatou à polícia o suposto crime, que teria sido cometido pelo pai do menino, e os agentes foram até a residência onde a criança mora com o pai.
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Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo, durante o atendimento, a criança estava tranquila e próxima ao pai. Quando foi abordada pela mãe, recusou-se a acompanhá-la, chorou e retornou para perto do pai, permanecendo calma e brincando.
O pai, por sua vez, alegou situações de ameaça e afirmou ter uma medida protetiva contra a mãe. Segundo ele, ela teria entrado em sua residência durante a madrugada para ver a criança.
Conforme o registro, naquele momento não foram identificados elementos que caracterizassem uma situação de flagrante.
As partes foram ouvidas e as medidas cabíveis foram adotadas. As investigações seguem em andamento, e as circunstâncias da denúncia ainda serão apuradas pelas autoridades responsáveis. O caso permanece sob investigação da Polícia Civil.