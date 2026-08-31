31 de agosto de 2026
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ASSALTO

Homem é preso após roubar celular e lutar com vítima em Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação
Homem é preso após entrar em luta corporal com a vítima
Homem é preso após entrar em luta corporal com a vítima

Um homem foi preso após invadir um comércio, levar o celular do proprietário e entrar em luta corporal com a vítima. A ocorrência foi registrada no domingo (30), no bairro Perequê, em Ilhabela.

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O autor teria exibido uma arma para intimidar a vítima, que reagiu. A Polícia Militar foi acionada e localizou o suspeito nas imediações do estabelecimento.

Ele foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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