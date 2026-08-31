Um homem foi preso após invadir um comércio, levar o celular do proprietário e entrar em luta corporal com a vítima. A ocorrência foi registrada no domingo (30), no bairro Perequê, em Ilhabela.

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O autor teria exibido uma arma para intimidar a vítima, que reagiu. A Polícia Militar foi acionada e localizou o suspeito nas imediações do estabelecimento.