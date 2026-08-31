O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos está com 99 vagas de emprego abertas na área de alimentação, sendo 47 oportunidades sem exigência de experiência profissional. As vagas estão distribuídas entre funções como atendente de lanchonete, ajudante e auxiliar de cozinha, cozinheiro, masseiro, salgadeiro e auxiliar nos serviços de alimentação.

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A função de atendente de lanchonete concentra a maior parte das oportunidades. Ao todo, são 30 vagas, todas sem exigência de experiência. As atividades incluem atendimento ao cliente, produção de lanches, manipulação de alimentos, limpeza e organização do ambiente. Também há 25 vagas para auxiliar nos serviços de alimentação, destinadas a jovens aprendizes de 16 a 22 anos.