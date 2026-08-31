A Polícia Civil investiga duas mortes registradas neste domingo (30) em áreas próximas ao Rio Paraíba, em Caçapava.
Em uma das ocorrências, Luís Cláudio Aparecido de Souza Lopes, de 51 anos, morreu após entrar na água para nadar em uma cava de areia na zona rural.
Horas depois, outro homem, ainda não identificado, foi encontrado morto e com o corpo à deriva no Rio Paraíba.
Os dois casos foram registrados como morte suspeita, e a perícia foi acionada para esclarecer as circunstâncias e determinar as causas das mortes.
Homem desaparece durante banho em cava de areia
A primeira ocorrência foi registrada por volta das 11h59, na zona rural de Caçapava, em uma área com acesso pela Avenida Marechal Castelo Branco, na Vila Paraíso.
Segundo o boletim de ocorrência, o local foi descrito como um lago. A apuração da reportagem indica, porém, que se trata de uma cava de areia na região do Rio Paraíba.
Luís Cláudio estava no local acompanhado de um conhecido. Os dois almoçaram às margens da água e, posteriormente, entraram para nadar.
De acordo com o relato feito à polícia, o acompanhante permaneceu próximo à margem, enquanto Luís Cláudio avançou em direção à parte central da cava.
Em determinado momento, a testemunha percebeu que ele havia desaparecido sob a água e pediu ajuda a pessoas que estavam nas proximidades.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou buscas. Luís Cláudio foi localizado já sem sinais vitais e retirado da água. O corpo foi levado para a margem, onde foram realizados os trabalhos periciais.
O boletim não relata sinais de violência. A hipótese inicial é de afogamento, mas a causa da morte deverá ser confirmada pelos exames periciais.
Segundo homem é encontrado morto no Rio Paraíba
A segunda ocorrência foi registrada às 13h26, também na zona rural de Caçapava, na região da Fazenda Canela.
Um homem que passava por uma ponte avistou um corpo humano boiando no Rio Paraíba e acionou a Polícia Militar pelo telefone 190.
Os policiais foram até o local e confirmaram a presença do cadáver. Um pescador que estava nas proximidades auxiliou na condução do corpo até a margem.
O homem não portava documentos e não foi identificado imediatamente. Até o fechamento desta reportagem, não havia informações oficiais sobre sua identidade, idade ou sobre a causa da morte.
O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita e encontro de cadáver.
Perícia deve esclarecer as duas mortes
O registro como morte suspeita não indica, isoladamente, que tenha ocorrido um crime. Nos dois casos, os exames da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal deverão ajudar a determinar as causas das mortes e esclarecer circunstâncias que não puderam ser definidas inicialmente.
No caso do homem encontrado no Rio Paraíba, o boletim disponibilizado à reportagem não aponta ferimentos ou sinais externos de violência. Também não há informações sobre quanto tempo o corpo permaneceu na água ou onde a vítima teria entrado no rio.
A identificação poderá depender das condições do corpo e de procedimentos como confronto de impressões digitais, exames odontológicos ou outros métodos técnicos.
Outro afogamento foi registrado em agosto
Um caso semelhante ocorreu em 18 de agosto, também na zona rural de Caçapava. Um homem de 29 anos morreu após desaparecer na Represa do Pedágio. Na ocasião, a Polícia Civil também registrou o caso como morte suspeita e aguardou os exames para confirmação da causa.
Em maio de 2024, a polícia ainda investigou outro caso de um homem encontrado sem identificação no Rio Paraíba, em Caçapava. A vítima estava sem documentos e a ocorrência também recebeu registro de morte suspeita.
A Polícia Civil continua apurando os dois casos registrados neste domingo.