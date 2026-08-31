A Polícia Civil investiga duas mortes registradas neste domingo (30) em áreas próximas ao Rio Paraíba, em Caçapava.

Em uma das ocorrências, Luís Cláudio Aparecido de Souza Lopes, de 51 anos, morreu após entrar na água para nadar em uma cava de areia na zona rural.

Horas depois, outro homem, ainda não identificado, foi encontrado morto e com o corpo à deriva no Rio Paraíba.